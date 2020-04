Kattunger var ingen aprilsnarr

– Da jeg var guttunge, fikk vår ”hannkatt” Mons, kattunger inne i klesskapet mitt, den 1. april, forteller Johan B. Mjønes. Dette er utgangspunktet for hans våraktuelle barnebok.

Johan Mjønes debuterte i 2009 med romanen Terminalhastighet, og har siden det utgitt en rekke romaner, ungdomsromaner og barnebøker, blant annet seriene om Leif og Paul, og Lukas. Denne våren kommer hans femte bok om Lukas – som er basert på Mjønes’ egne opplevelser i barndommen.



Forfatter: Johan B. Mjønes

Aktuell med: Lukas får en overraskelse (Aschehoug)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Fordi kjæledyr er en viktig del av mange barns liv. Og så er denne boka, den mest selvbiografiske boka jeg har skrevet. Da jeg var guttungen, fikk vår ”hannkatt” Mons, kattunger inne i klesskapet mitt, den 1. april. Alle trodde jeg forsøkte meg på en aprilspøk da jeg ropte at Mons har fått kattunger, så jeg måtte hente ned en kattunge for å vise resten av familien. Dette har i alle år vært en morsom historie i vår familie, nå håper jeg at jeg kan glede flere med den. Og så, med Åshild Irgens som bildeforfatter, er min enkle fortelling løftet opp og ut av barndommen og blitt en bildefortelling

– Tre barnebok-favoritter:

– Den lille larven aldrimett av Eric Carle. Fordi den helt enkelt, forteller noe helt fantastisk. Og så er illustrasjonene aldeles nydelige.

– Albert og udyret av Gunilla Bergström. Fordi den helt enkelt, forteller noe veldig komplisert. Og så er illustrasjonene aldeles nydelige.

– Oles skitur av Elsa Beskow. Fordi jeg, helt enkelt, ville være Ole da jeg var liten. Og så er illustrasjonene aldeles nydelige.

– Sjekk ut:

– Jeg er sen, og har akkurat oppdaget Den utrolige historien om Den Kjempestore Pæra av Jakob Martin Strid. En fantastisk fortelling som elegant låner fra Jules Vernes Den hemmelighetsfulle øya og En verdensomseiling under havet, samt Roald Dahls Verdens største Fersken, og som samtidig her helt sitt eget univers.

– Hvordan jobber du?

– Jeg prøver å jobbe strukturert, hver dag. Har alltid flere prosjekter på gang, både barnebøker, ungdomsbøker og voksenbøker. Nå også en sakprosabok. Det er ofte vanskelig å hoppe mellom de forskjellige prosjektene, så da gjør jeg det sånn at jeg har et hovedprosjekt, og når jeg sender det inn til forlaget, og har en liten luke mens jeg venter på tilbakemelding, utvikler jeg de andre prosjektene videre, sånn at jeg vet hva som skal bli mitt nye hovedprosjekt, når det forrige er ferdig.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Er det lov å skryte av min egen bildeforfatter, Åshild Irgens? I så fall vil jeg trekke frem henne. Ikke noen spesiell illustrasjon, men alt hun gjør. Hun løfter mine enkle fortellinger på en måte jeg ikke trodde var mulig. Føler meg utrolig privilegert som får jobbe med henne.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Den hemmelighetsfulle øya av Jules Verne. Da jeg leste den som 10-12 åring, var jeg helt lamslått etterpå, og tenkte: tenk at noen har laget en sånn historie! Det var etter å ha lest den boka at jeg for første gang tenkte tanken på selv å bli forfatter.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Strengt tatt ikke noen barnebokskikkelse, men jeg må nesten svare Kaptein Nemo. Jeg ville så inderlig gjerne ha fått vært med på å seile rundt i Nautilus.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Harbert Brown, han ungdommen/gutten som er med å flykte i ballong, og ender opp på Lincolnøya i Den hemmelighetsfulle øya.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Ja, si det. Jeg tenker at en barnebok ikke må noe, men en karakter som barn kan bli glad i, og identifisere seg med, er jo ikke dumt…

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– På eventyr med Potter.