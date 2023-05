Kagge henter to redaktører

Kagge skjerper den skjønnlitterære satsingen ytterligere, og har rekruttert Tiril Broch Aakre og Sondre Midthun.

Kagge Forlag har ansatt to nye skjønnlitterære redaktører. Tiril Broch Aakre kommer fra forlaget Vigmostad & Bjørke, og Sondre Midthun kommer fra Det Norske Samlaget. Målet er å utgi mer norsk skjønnlitteratur.

– Vi har det siste året bygd en god, bred oversattliste, ved siden av våre suksesser innen barnebøker og norsk skjønnlitteratur. Nå intensiverer vi innsatsen på det norske. Til det har vi virkelig fått en superduo på laget, jubler Vidar Strøm Fallrø, som er Kagges sjefredaktør for skjønnlitteratur.

– Imponerende og inspirerende

Tiril Broch Aakre er utdannet litteraturviter, tidligere litteraturkritiker og medredaktør av Vagant. Hun begynte som forlagsredaktør for skjønn- og generell litteratur i Tiden Norsk Forlag for snart 20 år siden, og de seneste fem årene har hun vært i Vigmostad & Bjørke: først som redaktør, deretter som sjefredaktør for norsk skjønnlitteratur siden 2019. Hun har også jobbet som oversetter og har skrevet fire skjønnlitterære bøker.

– Kagge er et imponerende og inspirerende forlag, med mange svært dyktige og kreative medarbeidere og forfattere. For meg fremstår det som en unik mulighet å få bli med på Kagges ambisiøse skjønnlitterære satsning, sier Tiril Broch Aakre. – Jeg er glødende opptatt av å utvikle skjønnlitteratur og gode forfatterskap, og gleder meg til å samarbeide med forfattere og forlag for å få det aller beste ut av tekster og ideer. Teamet i skjønnlitterær avdeling er rett og slett formidabelt, og det er spennende å skulle få jobbe sammen med så kompetente og engasjerte folk som brenner for litteraturen.

Med eget forfatterskap

Broch Aakre kan også selv skilte med både eget forfatterskap og virke som oversetter. Hun debuterte med diktsamlingen Kniplinger i 2013 på Tiden. I 2015 kom den første romanen, Redd barna, og for den fikk hun Ungdommens kritikerpris og Bjørnsonstipendet. Hun har også skrevet romanene Fjällräven gul (2016) og Mødre og døtre (2019). Sistnevnte var nominert til Ungdommens kritikerpris. Alle tre romanene er utgitt på Flamme Forlag. Som oversetter har hun fått Kulturdepartementets pris for beste oversettelse av barnebok/ungdomsbok i 2016 og Bastianprisen for beste oversettelse av barnebok/ungdomsbok i 2017.

«Nådeløs konkurranse»

Sondre Midthun har bakgrunn som journalist i Dagbladet og Klassekampen, tidsskriftredaktør og litteraturkritiker. Fartstiden i forlagsbransjen inkluderer Gyldendal som redaksjonsassistent for norsk skjønnlitteratur, Oktober som redaktør for både norsk og oversatt, og senest i Samlaget som redaktør for norsk, oversatt og sakprosa. Han er også skjønnlitterær forfatter og har skrevet tre romaner på Cappelen Damm.

– Dette er en sjelden mulighet til å bygge noe nytt. Og så liker jeg godt tanken på å jobbe med bøker på tvers av sjangre, slik Kagge er kjent for, sier Sondre Midthun. – Konkurransen innen norsk skjønnlitteratur er nådeløs, både om forfatterne, leserne og oppmerksomheten. Men jeg tror den seriøse satsingen, i kombinasjon med Kagges evner i markedet, den sterke kulturen for å utvikle bøker og løfte dem ut i verden, gjør at forlaget absolutt blir å regne med i årene fremover.

Midthun romandebuterte selv med Kom aldri nærmere i 2011. Oppfølgeren, Farvel til alt dét, kom seks år senere, og hans foreløpig siste utgivelse, En heldig løsning, utkom i 2021. Han har to ganger mottatt Kulturrådets arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere.

Ny skjønnlitterær giv

Kagge og datterforlaget J.M. Stenersen er blant landets fremste og største på norsk sakprosa. Da danske JP/Politikens Forlag kjøpte 70 % av aksjene i 2021, var deres uttalte ambisjon en stor vekst innen skjønnlitteratur. Med de to nyansettelsene har forlaget nå fire redaktører for skjønnlitteratur.

– Tiril og Sondre er begge dyktige og erfarne redaktører, med litterær tyngde og teft, forteller Fallrø. – De er sylskarpe lesere, med offensive tanker. Ansettelsene viser våre ambisjoner og hvor høyt vi sikter. Jeg gleder meg enormt til å ha dem på plass og starte jakten på sterke og viktige forfatterstemmer, både norske og internasjonale, for voksne og barn.

– Vil gi ytterligere kraft

Forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim deler Fallrøs begeistring over nyrekrutteringene:

– Kagge utlyste opprinnelig én redaktørstilling, men da vi fikk muligheten til å kapre begge disse to, var det bare å doble, sier Ørbeck Sørheim. – Dette vil gi ytterligere kraft til den skjønnlitterære offensiven Kagge har hatt de seneste månedene, med navn som Anders de la Motte, Karin Smirnoff og Bret Easton Ellis, i tillegg til de dyktige norske skjønnlitterære forfattere vi har fra før. Nå skal denne flokken vokse seg langt større, med Tiril og Sondre på laget.

Tiril Broch Aakre og Sondre Midthun tiltrer stillingene i august.