Klart for WEXFO

Nobelprisvinnere og FN-topper er blant profilene når startskuddet går for en ny årgang World Expression Forum (WEXFO) i dag. Allerede i helgen «tjuvstartet» unge deltagere på Utøya.

Nobels Fredsprisvinnere Oleksandra Matvijtsjuk fra Ukraina og Shirin Ebadi fra Iran. Karam Nachar fra Syria, Sonny Swe fra Myanmar, Iman Seyran Ates, FNs høykommisjonær for ytringsfrihet, Irene Khan og tidligere høykommisjonær Maina Kiai er bare noen av de utenlandske foredragsholderne når det andre World Expression Forum arrangeres på Lillehammer denne uka. Sviatlana Tsikhanouskaja fra Belarus har måttet melde avbud, i stedet kommer Natalia Pinchuck fra samme land.

De skal diskutere temaer som: Når rettigheter kolliderer, er brobygging, religiøst og ideologisk, mulig? Kan vi investere i ytringsfrihet? Hva er kostnaden ved å forsvare ytringsfrihet og demokrati? Har vi det nødvendige rammeverket for ytringsfriheten? Vi møter også de personlige historiene og hører om eksilutfordringer.

Skal samle ungdom

WEXFO Youth Lillehammer arrangeres for første gang denne våren, parallelt med kongressen. Tirsdag morgen åpnes denne ung-mønstringen av kultur- og likestillingsminister Annette Trettebergstuen. Der vil det være nesten 500 unge i alderen 14-18 år fra hele verden, sammen med 300 deltakere til WEXFO 2023. Onsdag morgen starter den første WEXFO Youth Network Conference, et globalt møtested for alle som arbeider med å få flere unge til å delta i samfunnsutviklingen under mottoet «Youth’s Participation in Society».

I helgen tjuvstartet over seksti unge i alderen 18-35 år fra nesten femti land, som var samlet på Utøya til det første WEXFO Young Experts. I går ble disse joinet av andre deltakere som reiser til WEXFO 2023 på Lillehammer via Utøya for å ha en samtale på øya.

Iranske tilstander

Det vil også bli arrangert ti workshops i regi av WEXFOs samarbeidspartnere. Dessuten skal årets Prix Voltaire deles ut mandag kveld.

Fra norsk side skal Stortingspresident Masud Gharahkhani sammen med iranske kunstnere delta i samtale om utviklingen i Iran. Leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland, Johan F. Andresen er med i paneldiskusjonen «Money talks!“ og Knut Olav Åmås og Anine Kierulf deltar i sesjonen „When rights clash“. WEXFO-konferansen vil bli ledet av Yama Wolasmal og Ingeborg Volan.

– Det blir et særdeles mangfoldig tilbud som møter årets deltakere. Vi er svært glade for at så mange av de viktige røstene i det globale ytringsfrihetsarbeidet kommer til Lillehammer i mai, sier adm.dir. Kristenn Einarsson i WEXFO.

Har lyttet til innspill

Arrangørene har tidligere signalisert noen kursjusteringer fra WEXFOs jomfuseilas i fjor:

– Vi fikk tre viktige tilbakemeldinger etter fjorårets konferanse. De har vi hørt på, og har gjort noen endringer. En viktig tilbakemelding var «Vi trenger de unge stemmene» – derfor har vi utviklet WEXFO Youth. En annen viktig tilbakemelding var at vi måtte få salen mer med – så det blir flere Q&A både fysisk og digitalt. En tredje var «Stay General but try to target us as well”. Der har vi fått aksjonærer og samarbeidspartnere til å utvikle side-events, hovedsakelig som workshops på tirsdag formiddag. Mange vil finne temaer de kan fordype seg i, sier Kristenn Einarsson.

– Noe du ser spesielt frem til?

– Det jeg gleder meg mest til å få vist frem alt vi har fått til med ungdomssatsningen. Så har vi enda større global bredde i teamene, sier Einarsson.