– Håper brannalarmen får seg en god pause

LUKE 1: "Bjørnis" gleder seg litt ekstra til jul i år. I år skal han spre julestemning for fullsatt sal!

«Norges viktigste bamse» Bjørnis gleder seg virkelig til jul. Denne julen skal Bjørnis til og med holde sitt aller første show og spre julestemning til full sal i Trondheim!

Brannbamsen Bjørnis ble først utviklet som trøstebamse til barn involvert i brann og ulykker. Senere ble Bjørnis budskapsbærer i brannvernopplæring for barn. Denne julen kan de minste også lese Bjørnis gleder seg til jul.

I BOK365 første luke, deler Bjørnis spesielt ett nyttårsønske han mener de fleste av oss tar for gitt, og han håper å synge julesangen sammen med både Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene og Askepott.

– Ringeling ringelang!

– Hvor tilbringer du jula i år?

– På Brannstasjonen, på jobb sammen med de andre brannkonstablene som er på vakt.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Julecup i hockey med vennene mine på brannstasjonen! Det aller, aller viktigste for meg i jula er at alle i by og land har det trygt og fint. Jeg håper brannalarmen får seg en god og lang pause, og at brannbilene får stå i ro og i vognhallen. Men om noen skulle trenge oss, er vi der på null komma niks.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Foruten det splitter nye sambandsreglementet til 110-sentralen og de gode nyhetene i avisen, – Bukkene bruse. De drar til syden og badeland og greier, og de kommer seg gjennom mye rart! De samarbeider godt og kjemper til de klarer alt, og det liker jeg. Hermann liker jeg også veldig godt! Han har supre krefter i seg og er veldig morsom.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Det må nesten bli juleboka mi Bjørnis gleder seg til jul om jeg kan få velge en bok som er koselig og har brannforebyggende budskap. Kan jeg gi tre av den? Ellers er det så mange fine bøker å velge blant flotte forfattere at jeg blir helt svimmel!

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Jeg har så mye å være takknemlig for. Men en slags julegave utenom det vanlige i år er at jeg fikk en julelåt av Ronny og Martin, og jeg får holde mitt aller første juleshow! Sammen med brannkonstablene Anniken, Margrethe fra NRK Super og sangere og dansere fra Musikalfabrikken og Step by step, skal vi lage julestemning på scenen i Olavshallen i Trondheim til full sal i desember. Utenom det kan du lese at jeg får en julegave som gir meg stjerner i øynene i kapittel 24 i juleboka mi.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Jeg håååper det blir barnebøker. Det er så viktig at barn i alle aldre får tilgang til gode bøker med både opplevelser og læring, enten de leser selv eller blir lest for.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Kanskje Syng med Bjørnis. Vi trenger alle et morsomt avbrekk i hverdagen, så hvorfor ikke synge og danse til en av sangene mine.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At alle får skrive, lese, lære og leke i trygghet og frihet. Vi tar det litt som en selvfølgelighet her i landet, men vi skal ikke langt vekk fra Norge før det er ganske annerledes.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Bjørnis velger alle, alltid. Prøysen er en fin luring, Sissel gjør meg kjempeglad, Donald gjør meg litt bekymret, Askepott får en brannbamse som får meg til å tenke på brannalarm! Og Sølvguttene får meg til å snufse. Håper de blir med på å synge julesangen min en gang. Ringeling ringelang!