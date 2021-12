Jørgen runder millionen

Ny milepæl for Jørgen Jæger: Én million solgte bøker i Norge.

Det er få forfattere forunt å bli medlem i den eksklusive million-klubben. Nå har den altså fått et nytt medlem i Jørgen Jæger, melder forlaget hans Strawberry.

75-årsjubilanten fra Bergen har passert én million solgte bøker i Norge.

– Jeg tror dette er noe av det største en forfatter kan oppleve. Jeg er målløs. Jeg visste at Ole Vik har blitt en populær mann, men dette er rett og slett overveldende, sier Jørgen Jæger.

«Late bloomer»

Jørgen Jæger var det vi trygt kan kalle en «late bloomer». Han debuterte som krimforfatter i 2003, men det endelige gjennombruddet kom først etter at han hadde pensjonert seg, i 2012 med kriminalromanen Stemmen. Ni år senere, og etter tretten bøker om den populære lensmannen fra Fjellberghavn, Ole Vik, runder den krimforfatteren en million solgte bøker. Jæger har utgitt bøkene sine på Cappelen Damm og Juritzen forlag, før han havnet på Capitana/Strawberry (snart Bonnier forlag) – som en følge av Strawberrys oppkjøp av store deler av Juritzens forlagsvirksomhet.

2021-dobbel

I 2021 har Jæger vært aktuell med to bøker. Det sorte fåret, den aller første boka om Ole Vik, ble utgitt før påske. Boken ble den nest mest solgte norske skjønnlitterære boka første halvår. I sommer fylte krimforfatteren 75 år, og i høst kom oppfølgeren til fjorårets salgssuksess, Hjerteløs, Dommen. Boka har markert seg på de norske bestselgerlistene gjennom høsten, og i innspurten mot jul plasserer Jæger seg på 11. plass på Ebok-lista og 14. plass på norsklista for skjønnlitteratur på Bokhandlerforeningen sine bestselgerlister, i sin trettende uke i salg.

– 2021 har vært et historisk år. Det er selvsagt fantastisk at bøkene mine selger godt, men dette året har jeg også fått muligheten til å besøke bokhandlere og møte lesere igjen, og det er kanskje noe av det jeg setter aller størst pris på, fortsetter Jæger.

Må sortere tankene

En million solgte bøker i Norge, fem nominasjoner til Bokhandlerprisen, tretten bøker om Ole Vik. Den produktive bergenseren er allerede i gang med neste bokprosjekt, som etter planen skal komme høsten 2022.

– Jeg trenger alltid en liten pause etter levert manus, tankene og ideene må sorteres, men jeg kan røpe såpass at jeg allerede er godt i gang med neste bok. Den skal etter planen komme høsten 2022, avslutter Jæger.

Administrerende direktør i Strawberry Publishing, Alexander Even Henriksen, gleder seg over suksessen til Jæger:

– Jørgen er en inspirasjon for alle oss som ikke har fått ut fingeren ennå. Det er rett og slett vakkert at noen kan få en ny karriere med sin store pasjon etter pensjonsalder. Og gudene skal vite at Jørgen jobber steinhardt for det. Han fortjener all den suksessen han kan få. Og vi er stolte over å være forlaget hans.