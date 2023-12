– Jeg ønsker meg en kulturendring

LUKE 15: For Marit Kolby blir det ikke jul uten Donald.

Bak luke 15 finner vi kokebok-dronninga Marit Kolby. Forlaget Frisk beskriver Kolby som en «utrettelig formidler av ny ernæringskunnskap». Fra før har hun bachelorgrad i matvitenskap og mastergrad i ernæringsbiologi.

Med debutboken Hva og når skal vi spise?(Frisk), ble hun fjorårets store bestselger på sakprosafronten, og blant annet ble hun kåret til Lesernes favoritt av Bok365s lesere. Med oppfølgeren Kokeboka – hva skal vi spise?, skrevet sammen med søsteren Hanne Fisher, er hun tilbake på bestselgerlistene.

Suksessforfatteren skal feire jul i sin hjembygd. På lille julaften i 2010 fikk hun en helt spesiell gave, og for 2024 tror hun snakkisen blir boken Ultraprosessert.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– I år blir det julaften med kjæresten og Pappa, i min hjembygd Haugsbygd utenfor Hønefoss.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– O helga natt med Jussi Björling. Og kransekake.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Morgenstjernen av Karl Ove Knausgård. Jeg var litt sent ute med å få lest den – livet er for travelt – men den som venter på noe godt … For en historieforteller han er!

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Jeg vil gi bort boken Ultraprosessert av Chris Van Tulleken – selv om de som vil lese den på norsk må vente til rett over nyttår. Den kommer til å bli et veldig nyttig tilskudd til samtalen om kvalitet på maten.

– Til de som vil «hacke» både biologien og tankesettet sitt knyttet til maten, vil jeg gjerne gi bort Fem dages nullstilling av Inge Lindseth og Susann Stave, siden vi av og til trenger å resette både kropp og sinn.

– Til sist – er det lov å foreslå egne bøker? For jeg synes Kokeboka jeg har skrevet sammen med søster Hanne Fisher har blitt veldig bra, og jeg vet allerede at den er nyttig både for de som vil komme i gang med å lage råvarebasert mat, og for de som trenger litt påfyll av inspirasjon til hvordan vi kan spise mer norske råvarer.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Da må jeg svare som i fjor – det var min sønn Linus som kom på lille julaften i 2010.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Det må uten tvil bli Chris Van Tullekens bok Ultraprosessert. Jeg håper den vil bidra til å løfte debatten bort fra avsporinger som brød og yoghurt, og over på den viktige, mer helhetlige samtalen om matsystemet vårt og hvilke interesser som skal settes fremst – forbrukernes helse eller matindustriens profittønske.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2024, hvilken ville det vært?

– Da blir det den samme boken: Ultraprosessert.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– At forlagene begynner å trykke mer bøker i Norge. Jeg vet at forlagsbransjen er presset, men det er trykkeribransjen også. Vi trenger å ivareta kunnskap og føre den videre, og vi kan ikke outsource alt. Hvis vi mister fagkompetanse på omtrent alle områder, blir vi et fattig land både i direkte og overført betydning.

– Jeg ønsker meg også en kulturendring i selve den offentlige samtalen. Vi må dyrke uenighetskulturen og lære oss å debattere sak på en saklig og redelig måte. Det gjelder flere fagområder enn mitt.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Det blir Donald, det! Blir ikke jul uten.