BARNEBOKPROFILEN: Oda Valle tok utfordringen om å lage en tegneserie for barn på strak arm.

Oda Valle er illustratør og forfatter. Hun er utdannet i Birmingham og Bergen – og har siden 2008 jobbet som selvstendig. Denne våren debuterte hun som tegneserieskaper, med Esters univers. Bonusbror og marsvintrøbbel (Aschehoug).

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

– Jeg ble forespurt om å lage en tegneserie for barn og ungdom. Det hadde jeg aldri gjort før, men jeg liker en utfordring. Jeg har alltid hatt kjempe lyst til å illustrere barnebøker, så dette ga meg en motivasjon til å prøve meg som både illustratør og forfatter for første gang. Jeg ville fortelle en historie om hvordan det kan være for ett barn å ha en blandet familie. Det er utfordrende, men det er også mange fordeler ved å ha en blandet familie. Det er viktig å få frem at ikke alle lever i en «klassisk» kjernefamilie. Jeg er opptatt av å vise mangfoldet, og hvordan mange barn har det i en «utradisjonell» familie setting.

– Ester er en jente på 10 år som har det fint sammen med bare mamma, men en dag skal den nye kjæresten og hans sønn Bo flytte inn og hele verden blir snudd på hodet. Hvordan skal Ester finne sin plass i den nye familien ? Hvordan blir dette nye livet og hvorfor er mamma så rar når hun er forelsket? Har hun glemt Ester? Er hun mer interessert i den nye kjæresten? og hvorfor må Ester bo sammen med en bonusbror som hun ikke kjenner. Ester vil jo være ett alenebarn, og mamma vil hun ha for seg selv.

– Tre barnebok-favoritter:

– Anna og fugleproblemet av Kristin Lian Berg (og illustrert av meg), Hvem skal trøste knøttet av Tove Jansson og Dyrene sover av Mari Kanstad Johnsen.

– Sjekk ut:

– Esters Univers. Bonusbror og Marsvintrøbbel, som kommer ut i mai 2023, og Anna og fugleproblemet av Kristin Lian Berg og meg som illustratør.

– Hvordan jobber du?

– Jeg skriver og tegner mest i studioet mitt hver dag, men det varierer. Noen ganger jobber jeg i stuen, i sofaen, i sengen eller på en kafe. Jeg liker også å jobbe hvis jeg sitter på ett tog. Det er noe meditativt ved å skrive og se ut på naturen som flyter forbi. Da får jeg ro til å tenke og være kreativ. Jeg må ha enten ha det rolig eller høre på god musikk når jeg jobber kreativt. Jeg jobber både digitalt og analogt, men med den nye Esters Univers-boken jobber jeg nesten bare digitalt, bortsett fra når jeg lager grovskisser. Det går mye raskere digitalt, og jeg slipper å skanne så mye papir. Det tar evigheter å fullføre ett sånt stort prosjekt om man jobber kun analogt.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Den var vanskelig … jeg har ikke noen favoritt. Noen ganger tegner jeg noe som jeg synes er fint, men har ingen spesifikke favoritter. Jeg jobber mot å tegne min egen favorittillustrasjon. Kanskje kommer den snart? Jeg er min egen største kritiker.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Snusmumrikken fra Mummidalen. Jeg elsker hans rolige, og drømmende personlighet og hans selvstendige vesen. Han er også snill mot vennene sine. En venn du kan stole på. Jeg kunne tenkt meg å være sammen med han på hans turer i Mummidalen. Å sitte stille ved en elvekant og fiske. Å drømme seg bort og bare være til.

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Jeg ville vært Snusmumrikken, eller Ronja Røverdatter som bor i skogen. Jeg ville vært fri, modig og vill som henne. Jeg liker godt modige jente-karakterer som har sterk viljestyrke.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Jeg elsker underlige, sære og utradisjonelle karakterer som viser mangfoldet av de ulike mennesketyper som finnes. Karakterer som skiller seg ut og som er sårbare. Jeg synes alle barnebøker skulle hatt med tøffe jenter som hovedkarakter. Jeg er svak for karakter som aldri gir opp. De som tør å si nei og står for sine egne meninger.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Jeg blir veldig gjerne med på tur med Pippi, men jeg blir så lett sjøsyk, så da må jeg heller bli med Beatrix Potter til landsbygden i England. Kan Pippi bli med? Jeg tror det hadde blitt kjempe gøy. Jeg elsker dyr og naturen i England. Jeg bodde der da jeg var 20 år og reiser ofte tilbake. Det er mitt andre hjemland.