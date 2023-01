– Jeg inspireres av mennesker med iboende kontraster i seg

– Verden ville vært et bedre sted dersom ulike verdensledere hadde hatt mer humor, sier Jonas Jonasson. Nå vil han gjerne ta leserne med på en roadtrip av et sjeldent slag, med en «idiot», en dommedagsprofet og en uredd 75-åring om bord.

Han er kjent for sine bestselgerromaner, Jonas Jonasson, ikke minst er Hundreåringen som klatret ut gjennom vinduet og forsvant blitt et fenomen av dimensjoner – som også er filmatisert.

Nå er det en ny historie som skal krydre vår tilværelse, denne gangen handler det om Petra, som er en selvlært astrofysiker og nå dommedagsprofet, som har regnet ut at atmosfæren kollapser 21. september. Hun legger ut på en heseblesende tur i en bobil, og med seg har hun Johan, som har ord på seg for å være mindre smart – men som er en sjelden begavelse på kjøkkenet. Også en uredd enke på 75 år er med på moroa – og tar plass bak rattet. Kampen mot klokka starter. Før jorden går under har nemlig de tre ulike typene ulike ærender de vil ha gjennomført.

Virkeligheten overgår fiksjonen

– Jeg liker å jobbe med karakterer som bærer på iboende ytterpunkter: En hundreåring som snur verden på hodet, en analfabet som er en mester i å telle, en prest som ikke tror på Gud, sier forfatteren til NTB om sin metode. Han legger til:

– Jeg samler litt her og litt der, men jeg har aldri tatt en hel ekte person og latt denne reise seg i noen av bøkene mine. Når det er sagt: Jeg har møtt karakterer som er så spesielle at ingen ville trodd på meg dersom jeg plasserte vedkommende i en av bøkene mine. Virkeligheten overgår alltid fiksjonen, framholder Jonasson.

Overlevelsesinstinkt

Jonas Jonasson kaller seg over middels opptatt av samfunnsutvikling og vår nære historie.

– At jeg tar meg inn i det med glimt i øyet, er et rent overlevelsesinstinkt. Hvordan skal man ellers holde ut, med tanke på hvor mange dumme ting vi mennesker finner på og gjøre mot hverandre, sier han retorisk.

Forfatteren er også overbevist om at verden ville vært et bedre sted dersom ulike verdensledere hadde hatt mer humor og selvironi.

– Ta Donald Trump som et eksempel: Han er 76 år gammel og har ennå ikke innrømmet at han har tatt feil en eneste gang i løpet av livet sitt. Tenk om man kunne helle noen liter med selvinnsikt over både ham og Vladimir Putin, hva ville skjedd da?

– Hovedpersonen min i Hundreåringen, Allan Karlsson, foreslo en gang å låse lederne av Israel og Palestina inne på et rom sammen, med en flaske vodka. Og de skulle ikke få slippe ut før de var blitt enige. Bortsett fra at minst en av dem er avholds, må jeg si at jeg forstår tankegangen hans, sier forfatteren – og skyter inn:

– Humor er min måte å takle vår elendige virkelighet på. Men også en måte å nå flere lesere – og få dem til å le, smile, ja, ha det bra – og kanskje reflektere litt samtidig.

Ekstra morsom

I den nye romanen viser kalenderen 2011 når vår umake trio legger ut på sin roadtrip. Det blir en ellevill biltur gjennom Europa mens de teller ned til det den ene av dem altså tror er verdens undergang.

– Historien kan ses som aktuell i den forstand at den omhandler global korrupsjon og faktisk forklarer noe av bakgrunnen for staten Russland i dag, sier forfatteren. Som opplevde litt av en suksess med Hundreåringen som klatret ut av vinduet og forsvant (utgitt i Sverige i 2009).

– Målet mitt da jeg skrev Hundreåringen var å få den utgitt, slik at jeg kunne kalle meg forfatter. Da et forlag ga tommel opp, håpet jeg på 3000 solgte eksemplarer – slik at de ville ønske seg enda en bok fra meg. Men så ble det solgt 11 millioner bøker – i 46 land. Helt overraskende, selvfølgelig. Siden den gang har jeg nok solgt omtrent like mange bøker rundt om i verden, og Skandinavia er blitt et lite marked for meg i den store sammenhengen. Likevel holder jeg meg til et svensk perspektiv, så slipper jeg å gå meg vill.

– Ekstra morsom å skrive

Han tror folk som har lest Hundreåringen absolutt vil kjenne igjen hans penn når de leser «Profeten og idioten».

– Denne boken var ekstra morsom å skrive, og det tror jeg leseren legger merke til. Som alltid setter jeg gleden ved å fortelle først, men under overflaten er mitt sosiale engasjement alltid der som en rød tråd; det kan dreie seg om ytringsfrihet, fri kunst, rasisme eller generell trangsynthet. Eller som i Profeten og idioten: Den globale korrupsjonen. Jeg kan ikke tenke meg noe mer ødeleggende for demokratiet, eller økonomisk utvikling, enn det.

Forfattere misliker ofte å snakke om nye prosjekter før de er fullt ut realisert, men Jonasson er kommet så pass langt med sin neste bok at han tillater seg å løfte litt på sløret:

– Min neste roman har handling som utspiller seg på midten av 1800-tallet. En spennende tid med rom for både latter, gråt og ettertanke. Selvsagt hender det at jeg vrir litt på den historiske sannheten i historiene mine, men jeg lover dere nordmenn at jeg ikke skal endre en stavelse når jeg kommer til 1905!