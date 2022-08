Schreiners nye heter Houellebecqs hytte, og utkommer senere denne måneden – i følge med kortromanen En lang rekke ulykker.

Han kom på boktittelen først, det var den som inspirerte ham, erindrer Schreiner.

– Det var selve tittelen, Houellebecqs hytte, som jeg syntes var morsom.

Fin motsetning

Så tok han det videre.

– Jeg er fan av Michel Houellebecq, og opptatt av norsk hyttekultur, så det å leke med kombinasjonen var tiltrekkende. Det er en åpenbart fin motsetning mellom karakteren Houellebecq, en egensindig, sur og kåt franskmann, og den norske hytteidyllen.

– Spør man personen, eller er dette noe kjente personer bare må regne med?

– Jeg har ikke spurt ham. Selv ville jeg likt å være en karakter – helst i en løgnaktig og krenkende roman, sier forfatteren, som opplyser at Houellebecqs hytte er «en fortelling om vennskap og sommer – og utfordringene med å gifte seg til en hytte».

Passer ikke alle

Per Schreiner svarer på spørsmålene per epost, noe som ikke er det letteste. For han er på sommerferie et svært passende sted, nemlig en hytte.

– Jeg er på en øy i Vestfold, uten strøm og vann.

I sin nye roman tar han tak i dette med å være norsk «nok», og hvor mange sesonger det tar, og henlegger handlingen altså til det norskeste som finnes, den evige hytta.

– Det er ikke lett å være en nordmann. Og det passer nok ikke for alle.

– Gjør hyttelivet noe med oss?

– På sitt beste tror jeg hytteferie kan minne oss på at vi kan leve enklere. Og andre ganger kan ferien få oss til å savne jobben og hverdagen.

Staveproblemer

I sin forrige roman En ubehagelig uke, sluppet før jul i fjor, tok Per Schreiner fatt i tre mennesker i småby-Norge som ikke har en spesielt festlig førjulstid. Til tross for et mørkt tema, om hvordan julen er da det er tyngst å være ensom, fortalte han NTB at han skrev den med størst letthet av alle sine bøker.

Og nå når han tar for seg hytteliv og Houellebecq, ansett for å være en av Frankrikes viktigste og mest originale samtidsforfattere, så har det også forløpt ledig.

Dog med ett unntak, røper Schreiner til NTB:

– Å skrive romanen har vært lystbetont. Den største utfordringen var at jeg stadig feilstavet Houellebecqs navn.