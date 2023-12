– Jeg håper 2024 blir året da alt snudde

LUKE 2: Siri Odfjell Risdal ser frem til en ekstra lang juleferie og regjeringens nye leselyststrategi som kommer på nyåret.

Siri Odfjell Risdal har vært sentral i festivalen i en årrekke, blant annet som festivalsjef i Kapittel siden 2019. Hun er utdannet bibliotekar med master i lesevitenskap og har også ledet Bragejuryen for barnelitteratur og Kulturrådets vurderingsutvalg for tegneserier. Nylig ble hun innstilt som prosjektleder for litteraturformidling og leselyst ved Rogaland fylkesbibliotek.

I år ser hun frem til en ekstra lang juleferie med julekos og julekaos.

Fra 2023 er det spesielt én bok hun vil trekke frem, og for 2024 har hun spesielt ett ønske. De siste årene er det også en helt spesiell engel av avispapir som har kapret hjertet hennes.

– Jeg er spesielt glad i en engel av avispapir, med et løst hode som faller av hele tiden.

– Hvor tilbringer du jul i år?

– Hjemme i Stavanger, med vestlandsvær og pinnekjøtt og storfamilie. Jeg skal ha lang juleferie i år, og gleder meg til julekos og julekaos med guttene mine, familie og venner.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Å tenne lys på graven til morfar. Julestemningen kommer liksom ikke ordentlig før vi har stått der og hutret sammen og tenkt litt på ham. Og i år er det også blitt graven til mormor, så i år kjennes det ekstra viktig.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Den kom helt på tampen av året. Jeg har akkurat lest ferdig Anna Bache-Wiigs nye roman Til våren, som er en sylskarp skildring av norsk kvinnehistorie i etterkrigstiden. En fantastisk leseopplevelse, som jeg skulle ønske jeg kunne delt med mormor.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Det er stor sannsynlighet for at noen får boka til Anna Bache-Wiig, hehe. Ellers er den nye romanen til Frode Grytten, som ble lansert under årets Kapittelfestival og nylig vant Brageprisen, høyt på lista over aktuelle julegaver. Grytten er en mester på å skildre de såreste sidene av livet med varme og humor. Og siden jeg bor med fire fotballfyrer, er det godt mulig at den nye boka til Jens M. Johansson og Lars Backe Madsen Drømmen om England 2 også kommer til å ligge under treet.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Ah, kan jeg velge flere? I barndommen troner matroskjolen fra mor og far øvers på lista, men CD-en Harvest Moon av Neil Young som jeg fikk av mannen min før vi var ordentlig kjæresten er også en favoritt. Den har nok litt av æren for at vi ble sammen. De siste årene har diverse hjemmelagde gaver fra sønnene mine vært de beste. Jeg er spesielt glad i en engel av avispapir, med et løst hode som faller av hele tiden.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Jeg tror Nobelprisen til Jon Fosse kommer til å være snakkis i mange år fremover. Det er vanvittig stort, og viser hvor langt litteraturen kan nå.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?

– Jeg tror det viktigste er at vi setter litteratur og lesing på pensum, og at vi har gode skolebibliotek med mange bøker å velge mellom. Dersom alle skal lese samme boka tar vi fort livet av lesegleden. Men hvis jeg skal velge en bok som alle bør kjenne til, blir det kanskje Stargate: en julefortelling av Ingvild H. Rishøi. Det er en mesterlig liten bok som ser verden med barnets blikk, og som åpner for mange viktige diskusjoner om omsorgssvikt, rus og barnefattigdom, og hvordan vi som samfunn kan møte disse utfordringene.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Å opprettholde en kultur for litteratur og lesing er en bærebjelke for demokratiet, og spesielt viktig i en tid der vi leser stadig mindre og dårligere. Mitt nyttårsønske er derfor at regjeringens nye leselyststrategi som kommer på nyåret kan bidra til å endre denne situasjonen. Det er språket og leseferdighetene til ungene våre som står på spill, og jeg håper 2024 blir året da alt snudde.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Oi, vanskelig valg. Knallhard konkurranse der. Men etter at sønnen min sang med Sølvguttene sammen med Stavanger domkirkes guttekor for noen år siden, vant de min stemme.