HUMANIST-BOKHØSTEN: Forlagets høstliste tar leseren med til Tyskland og Frankrike, inn i dyreriket og til barndommer preget av helveteslære.

– Som vanlig er det stor tematisk spredning på utgivelseslista, men de har likevel noe til felles, synes jeg. Jeg ble overrasket da jeg leste dem. Det tror og håper jeg andre også blir, sier forlagssjef i Humanist, Marianne Egerdal.

De siste ukene har Bok365 gitt behørig innblikk i forlagenes høstlister. Nå er turen kommet til Humanist forlag, som har lansert alle sine høsttitler. Forlagssjefen håper publikum spesielt har lagt merke til Årstidene. Dyret som spiser sin egen hjerne og andre historier av Erik Tunstad og Vibeke Riiser-Larsen.

– Målet vårt med bøkene vi utgir er at de skal få leserne til å se verden på en litt ny måte, og denne boka er et perfekt eksempel på det. Det er en populærvitenskapelig bok for alle som har lurt på hva som egentlig skjer når trærne mister bladene om høsten og hvorfor blåveisen blomstrer så tidlig. Jeg tror den gjør at man får øynene enda mer opp for hvor fantastisk naturen faktisk er, sier Egerdal.

Til Frankrike og Tyskland

– Den andre boka jeg vil trekke fram er Urett. Et essay om overgrep, en opera og teoriene fra Paris, forteller Egerdal. Hun fortsetter:

– Dette er boka for alle som har lest Vanessa Springoras Samtykket, Camille Kouchners Den store familien eller Linn Ullmanns Jente, 1983 og blitt opprørt, ikke bare av at overgrep forekommer, men av at det har vært godtatt av miljøene rundt, som har kjent til dem og tidd stille. I Urett forklarer professor i litteratur Martin Wåhlberg hvordan det kunne bli slik, og da må vi tilbake til franske teoretikere som Michel Foucault og René Schérer.

Humanist er også høstaktuelle med De knuste hjerters land. Et innblikk i tysk politikk av journalist Ingrid Brekke.

– Tyskland er et land overraskende mange mennesker kan overraskende lite om. Men det kan man heldigvis gjøre noe med! Når jeg sier «overraskende» er det fordi Tyskland har Europas største økonomi, er Europas mest folkerike og har stor betydning for Europas og Norges framtid. Da bør man vite litt om hvilken retning Tyskland tar etter Merkel, og ingen er bedre til å forklare det enn Ingrid Brekke. Faktisk vil jeg gå så langt som å si at boka er en pageturner, sier Egerdal.

– En tankevekkende bok

– Har dere noen ferske stemmer på høstlisten deres?

– Høstens debutant hos oss er Aslaug Olette Klausen, som har skrevet boka Ingen er så trygg i fare. Samtaler om tro og traumer. Det er en tankevekkende bok hvor Klausen har intervjuet mennesker som er preget av en barndom med helveteslære. Aslaug – og vi i forlaget – vil gjerne at den skal føre til mer samtale om dette. Hvordan kan vi unngå at mennesker får traumer som følge av en religiøs oppvekst? Og hvordan kan vi hjelpe dem som allerede har fått det?, avslutter Egerdal.