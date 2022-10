Gratis sakprosafestival med bredde

Norsk sakprosafestival 2022 markerer 10 årsjubileet med gratis og åpent program for alle når årets festival går av stabelen lørdag 29.10. - Vi vil vise at sakprosa er skjønn og estetisk vakker, akkurat som det vi kaller «skjønnlitteratur».

Det sier Sakprosafestivalens nye leder, Kristina Quintano. Til å hjelpe seg med det, har festivalen hyret inn skuespillerne Iselin Shumba, Anders Ribu og Bendik Østbye Johannessen og solo-cellist Audun Sandvik til tiårsjubileet.

Men det er ikke det eneste knepet festivalens redaksjonsråd har i ermet til årets jubileumsfestival.

Sakprosafestivalen lanserer også et nytt konsept de kaller «To-i-timen», som vil foregå oppe i Kverneland på Litteraturhuset. Der vil to forfattere få 20 minutter hver til å presentere boka si.

– Denne løsningen er inspirert av TEDTalk, forteller Quintano. – For en forfatter som har brukt en hel bok på ett tema, vil nok det være en utfordring, men jeg tror det blir moro.

Programmet er åpent og gratis

Ikke minst er det første gang Sakprosafestivalen har valgt å holde alle programpostene åpne og gratis for alle som vil komme.

– Det har to årsaker, forteller Quintano. – Det er NFFOs jubileumsgave til leserne – og så er det også et lite hint i retning av fraværet av innkjøp av sakproa.

Quintano mener fraværet av innkjøp av sakprosa er med på å skape et klasseskille. – Bøkene blir jo ikke tilgjengeliggjort på norske bibliotek.

I tillegg er det dyrt for mange å gå på festival i disse tider.

– Så i hvert fall én dag skal denne informasjonen være tilgjengelig! Dette er tross alt forfatterne som har brukt årevis på å jobbe å skrive bok, sier en engasjert festivalleder.

Forstyrre og begeistre

Årets tema er «Forstyrre og begeistre», for er det noe sakprosaen gjør, er det nettopp dette, mener festivallederen. – I år blir det mye kropp, sier Quintano.

Festivalledelsen har forsøkt å legge inn elementer av ting folk synes er fascinerende og også det som oppleves som avvik.

Det første hun tok tak i da hun tiltrådte som leder av festivalen, var å prøve å få med de tre vinnerne av Fritt ords pris: Bjørn Hatterud, Olaug Nilssen og Jan Grue. Sistnevnte står også for festivalforedraget som åpner hele festivalen. Dermed falt alt på plass.

– Disse tre tar nettopp opp tema som kropp og avvik, temaer som for mange er ubehagelige.

Håper på summing i gangene

Quintano håper at folk har lyst på live samtaler. – Selvsagt håper vi på fulle saler. Men det er nesten viktigere at det er summing i gangene. At vi klarer så trekke folk til Litteraturhuset, skape stemning og får folk til å møtes, sier hun.

Derfor blir også bare noen få programposter strømmet. – Jeg tror mange er lei av å sitte bak skjerme nå.

Selv glede hun seg til å gå fra rom til rom på Litteraturhuset og lytte til panelistene.

– Jeg gleder meg til å måtte velge, sier Quintano. Det har festivalledelsen måttet gjøre også hva gjelder programmet.

Sakprosa for enhver smak

– Vi ønsker å være aktuelle uten å henge oss på alt som er i tiden. Det er også mange glemte kriser, og vi har valgt å løfte både Afghanistan og Iran, fremfor Ukraina i denne sammenheng, forteller Quintano. I tillegg til spennende temaer og forfattermøter, er det også viet flere poster til oversetterarrangementer.

– Oversetterne er en glemt gruppe ofte, så det ønsker vi å gjøre noe med. Vi vil vise hele bredden, derfor må også alle med. Uten oversetterne ville vi hatt halvparten så mange sakprosautgivelser på norsk, legger hun til.

Men hva tror Quintano publikum kan glede seg mest til?

– Jeg tror de kan glede seg mest til at de kan finne sakprosa for enhver smak. Her har vi dekket hele livet!

Norsk sakprosafestival 2022

Arrangeres for 10. gang på Litteraturhuset i Oslo lørdag 29. oktober. Se fullt program på NFFOs nettsider her eller den trykte utgaven som er å finne på Litteraturhuset.

På etterfesten i lokalene til NFFO og Fritt Ord (Uranienborgveien 2) fra kl. 19.00 serveres det bobler. Det blir rød løper og fingermat, mens Lars Lundevall fra deLillos spiller. Hit er alle velkommen og også dette er åpent og gratis.