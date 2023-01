– Jeg ble forført fra start

DISSE ANBEFALER JEG: To av favorittforfatterne til butikksjefen hos Norli Gravdahl Hamar utkommer med bøker denne våren.

Tina Rørvik er butikksjef ved Norli Gravdahl Hamar. Denne våren utkommer to av hennes favorittforfattere med bøker. Men hun anbefaler også gjerne bøker fra fjoråret – hvor det var spesielt én bok som forførte henne.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– To av mine favorittforfattere Agnes Ravatn og Ida Hegazi Høyer kom begge med bok i høst, Gjestene og Kirurgen, så disse anbefaler jeg gjerne. De tidligere utgivelsene til de to fortjener også lengre levetid, så jeg anbefaler ofte blant annet Fugletribunalet til dem som ikke har lest den. Sommerfesten av Marte Qvenild og Mjøsa rundt med mor av Bjørn Hatterud er også bøker vi anbefaler varmt her på Gravdahl.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Jeg gleder meg veldig til å dykke ned i Kjersti Bronken Senderuds univers i hennes nye diktsamling Min vrengte kimono.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Sammen med Stakkar (en bok helt utenom det vanlige) av Matias Faldbakken, ble fjorårets høydepunkt for meg Lars Ellings Fyrstene av Finntjern. Denne boka har nydelige beskrivelser av natur som kan minne litt om Lars Myttings måte å beskrive naturen på. Jeg ble helt forført fra start. Boka er også veldig morsom og fikk meg til å le godt flere ganger. Lars Elling har et språk fullt av overskudd, overraskelser og mange kreative formuleringer. Rett og slett en veldig fornøyelig bok!