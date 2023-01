Englund om krigens vendepunkt

Peter Englund bruker et lappeteppe av øyenvitner for å skrive sin annerledes-historie om november 1942.

– Jeg ville undersøke en av de viktigste fasene i moderne historie, men på en ny og eksperimentell måte. Hvis jeg skrev fortellingen om denne tiden uten en overordnet narrativ bue – ville dette fremdeles fremstå som begripelig? Ville til og med visse deler fremstå som mer begripelig enn med tradisjonell historieskriving?

Det er den svenske historikeren Peter Englund som ordlegger seg slik, når han skal sirkle inn forhistorien for boken som nå er utkommet på norsk.

Et spørsmål om tid

Englunds store gjennombrudd som forfatter og historieformidler kom i 1988 med Poltava – historien om hvordan Karl 12s hær, time for time, ble utslettet i løpet av bare en dag i Ukraina. Senere er det blitt flere populærhistoriske bøker – blant annet om tredveårskrigen. I boken Onde netters drømmer (Cappelen Damm), som nettopp er utkommet på norsk (oversatt til norsk av Alexander Leborg), tar han tak i november 1942, måneden som ble vendepunktet i 2. Verdenskrig:

– Da man gikk inn i måneden var det fremdeles mange som trodde at aksemaktene ville vinne krigen. På slutten av måneden forsto alle at det kun var et spørsmål om tid før de ville tape, sier Englund til Bok365.

Pelé, Diego Maradona, Zinedine Zidane, Zlatan, Michel Platini, Lionel Messi. Mange av fotballens aller største stjerner har hatt drakt nummer 10. Englund ovetok stol nummer 10 i Svenska Akademien i 2002, og mange kjenner ham også som mannen som forkynte vinneren av Nobels litteraturpris, som Akademiens faste sekretær fra juni 2009 til juni 2015. Våren 2018 kunngjorde Englund at han ikke lenger ønsket å delta i Akademiens arbeid.

Kor av stemmer

I Onde netters drømmer vises den epokegjørende måneden kun gjennom parallelle og kryssende biografier til førti personer, bygget opp gjennom korte kapitler om hva disse menneskene så og gjorde på de forskjellige dagene. Historiene er basert på hva mennesker visste der og da, og usikkerheten de levde i, med perspektiver som ikke er farget av hva vi nå vet hva skjedde:

– Hvordan gikk du frem for å velge ut hvilke førti personer du ønsket å inkludere i boken?

– Akkurat det var det vanskelige. Det er absolutt ingen mangel på personlig materiale av dette slaget. Å gjøre utvalget var det som var vrient, og viktig: Jeg ville skrive om mennesker som opplevde krigen ut fra vidt forskjellige perspektiver og vidt forskjellige steder – ikke bare militære, men også sivile, ikke bare menn, men også kvinner, ikke bare på de alliertes side, men også folk som var koblet til landene i aksemaktene, og så videre. Slik håpet jeg å bygge opp et kor av stemmer som skulle gi et sammensatt og på flere vis mer fordypet bilde av krigen i november 1942, forteller Peter Englund til Bok365. – Enkeltmennesket speiler i sine liv og valg den store historien, og er ofte dens fange. Samtidig er det på det individuelle planet at en hendelses kompleksitet og historiens mange lag fremstår tydeligst.

Hentet fra dikt

Selv om mange forbinder Englund med bøker fra 1600-tallet, føler han seg absolutt hjemme i vår nærere historie:

– Jeg har skrevet mye om 1900-tallet også, og jeg er på mange vis et barn av det århundret, så det føles naturlig. Ikke minst etter min bok om første verdenskrig, Stridens skönhet og sorg. De to bøkene er lenket sammen, men samtidig ulike. Mangelen på den moralske ambivalensen som preger andre verdenskrig, i kontrast til den første, det synes jeg er interessant og viktig å undersøke.

– «Onde netters drømmer» – hvorfor valgte du nettopp denne tittelen?

– Den skulle egentlig hatt tittelen November, men så leste jeg et dikt av Primo Levi hvor frasen «onde netters drømmer» var, og kjernen i diktet er skrekken for at dette kan skje igjen. Navnebyttet skjedde først da boken var ferdigskrevet, i mars 2022, da stridsvognene på ny rullet i Europa.

Til Ukraina

Nå er Englund på vei til Ukraina, sammen med fotografen Paul Hansen. På en elleve dagers reise fra Lviv til Kherson håper de to å kunne få et innblikk i hvordan det er for ukrainernes å leve i krigen, og å skildre soldatenes tanker og liv, deres håp og frykt.