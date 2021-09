Islandsk saga til Arctic World Archives

Flatøybok ble skrevet på 1380-tallet. Nå ligger den norske oversettelsen 300 meter ned i permafrosten på Svalbard.

Flatøybok er et av verdenslitteraturens største verk, som sammen med de andre islandske sagaene har blitt ført opp på UNESCOs verdensarvsliste. Originalverket har ligget i alt fra kirker på Island til en jordkjeller på Karmøy, og i 2019 kom den første norske oversettelsen av Edvard Eikill fra Saga bok.

– Flatøybok har vært en enigma gjennom historen. Jeg har aldri hørt om et verk som har reist så mye. Det er dessuten det eneste sagaverket som fremdeles eksisterer i sin originalform, sier forlagssjef i Saga bok Bård Titlestad.

Historisk ansvar

Titlestad hadde kjennskap til det globale frøhvelvet på Svalbard, men visste ikke at det fantes noe liknende for kulturhistoriske fenomener. Da han oppdaget Arctic World Archives, som arkiverer kulturarv for fremtiden, ble det raskt bestemt at Flatøybok skulle deponeres hos dem.

– Vi ser det som et historisk ansvar, å sørge for at verket blir bevart i fremtiden, sier han og forteller at boken er lagt over på en analog film, som kan holde stand i 2000 år. Filmen er deretter plassert i et plastikkomslag som deponeres i permafrosten, 300 meter ned bakken.

Gamle gruver

For kort tid siden deltok Titlestad på seremonien, der Flatøybok ble foreviget i de gamle gruvene på Svalbard, sammen med Virtual Reality-filmen Den første kongen.

– Det var ufattelig å være med på. Du kommer først inn i et lite skur, får på hjelm og lykt og går inn i fjellet. Det var virkelig fint å se hvordan frosten glinser som stjerner på gruveveggene, og ikke minst dramatisk å tenke på hvordan gruvearbeiderne jobbet på den tiden. Før i tiden måtte de krype for å komme frem, sier Titlestad.

Drama og kjærlighet

Arctic World Archives er et initiativ drevet av det private selskapet Piql og statseide Store Norske Spitsbergen Kulkompani (SNSK). I følge Titlestad er det viktig å videreføre den kulturhistoriske saga-arven digitalt, slik at fremtidens generasjoner kan forstå hvor de kommer fra.

– Vi lever i en tid som er preget av et visst oppbrudd. Det er en slags oppløsningstendens på jorda, med klimaendringer osv. Sagamaterialet forteller litt om oppbyggingen av det som skulle bli fundamentet til denne verden, sier han og legger til at selve historien er spennende og aktuell i seg selv.

– Drama og kjærlighet er alltid interessant. Mennesker ikke så superkompliserte, vi er ganske like uansett når og hvor vi lever. Jeg tror mye av det som gir mening i 2021, vil gi mening og være interessant i 3021, sier Titlestad.