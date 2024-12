– Intet mindre enn strålende barnelitteratur

FRAMSNAKKING: Aschehougs Johanne Askeland Røthing gir også adventsapplaus til Buffy By, en serie hun kaller en nødvendighet for norsk barnelitteratur.

I desember har vi utfordret en rekke forlagsfolk til å A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Dagens framsnakker er Johanne Askeland Røthing, som nylig ble utnevnt til ny forlagssjef for Aschehoug Barn og Ungdom.

– Ingen skriver som Solberg

Fra eget forlag trekker Røthing frem Redd Helle av Kine Jeanette Solberg.

– Redd Helle er noe så sjelden som en morsom bok om klimaangst. Solberg skriver frem en jente som prøver å finne sin plass i en verden som åpenbart er på vei mot stupet – og hun prøver å forstå hva hun kan ta ansvar for og hva hun ikke kan ta ansvar for. Uværet Martin nærmer seg, og Helle blir reddere og reddere. Da hjelper det ikke at onkelen hennes er klimapolitisk talsmann på Stortinget og minner henne på hvor galt det kan gå hver eneste gang de møtes. Det hjelper heller ikke at Helle skal skrive om klima i en skoleoppgave, og at hun havner på gruppe med Nadia som ikke er redd for noen ting. Og det hjelper i hvert fall ikke at algoritmene på læringsbrettet synes å plukke opp akkurat det Helle frykter aller mest, sier Røthing.

Hun trekker spesielt frem språket:

– Ingen skriver som Kine Jeanette Solberg – hun leker så suverent med språk og bilder at det er en fryd. Dette er en aktuell bok satt i en skolehverdag som er lett å kjenne seg igjen i – formidlet med så mye fortellerglede at det ikke er noe å lure på: Denne boka gir leselyst og gjør det god barnelitteratur kan ̶ hjelper deg å være i verden. Intet mindre.

Gledelig gjensyn med Buffy

– Hva med en bok fra et annet forlag, Røthing?

– Nå er jeg i gang med et svært gledelig gjensyn: Den fjerde boka om Buffy By! Buffy By er stemningsfull av Ingeborg Arvola, illustrert av Nora Brech. På høy tid at det kommer en adventsbok med Buffy, en karakter norsk barnelitteratur trenger. Dette er rett og slett skikkelig gode bøker!