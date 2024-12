Halvor Folgerøs "Ferjefolket" ligger på andreplass på sakprosatoppen hos både Norli og Ark.

– Halvor Folgerø forstår folkesjela, og bøkene hans appellerer til en stor målgruppe. Vestlandsvegar-bøkene solgte svært godt da de kom, og i år treffer han blink igjen med «Ferjefolket». Boka selger naturlig nok aller best på Vestlandet. Hittil i desember er Ferjefolket nr. 2 på salgslista av alle bøker i denne regionen – uansett kategori. Bare Fatland selger mer her, forteller Caroline Heitmann, markedssjef i Norli.

Ferjefolket av Halvor Folgerø, som tar for seg folkelivet på ferjene langs kysten, har vært på bestselgerlista siden den utkom i oktober. Og nå ligger den på andreplass på bestselgerlistene hos både Norli og Ark.

Folgerø har selv turnert land og strand de siste ukene.

– Det har vore heilt fantastisk, overveldande at den er blitt så godt mottatt. Det aller kjekkaste er å sjå at historiene blir så godt mottatt, for meg viser det tydeleg at ferjene har betydd mykje for mange. Ikkje minst er det stas å møte folk som fortel sine eigne historier.

Samlaget forteller at boka selger over all forventning, med et opplag på 17 000 eksemplarer. Og forventningene deres var høye etter Folgerøs forrige bestselger om Vestlandsvegene.

– Halvor er ein heilt spesielt dyktig forteljar og formidlar, med ein stor kjærleik for folka, tida og stadane han fortel om. Ingen har fortalt desse historiene før. Boka sel godt over heile landet- til og med i Innlandet, sier sal- og marknadssjef Anne Liv Tresselt.

Bestselgerlister for uke 51

Topp 10 – Norli – Krim og romaner – Uke 51 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Horst, Jørn Lier Tørt land Bonnier 2 Hoem, Edvard Ung mann vil ut Oktober 3 Teige, Trude Mormors utrolige venninner Aschehoug 4 Andreassen, Kyrre Ikke mennesker jeg kan regne med Gyldendal 5 Kepler, Lars Søvngjengeren Bonnier 6 Moyes, Jojo Over ukjente hav Bonnier 7 Anonym Kong Durek og faraoens forbannelse Bonnier 8 Nesbø, Jo Kongen av Os Aschehoug 9 Fjell, Jan-Erik; Horst, Jørn Lier Skriket Bonnier 10 Renberg, Tore Lorden Oktober

Topp 10 – Norli – Fakta – Uke 51 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 2 Folgerø, Halvor Ferjefolket Samlaget 3 Navalnyj, Aleksej Patriot Gyldendal 4 Wolasmal, Yama Det jeg så Aschehoug 5 Baumann, Beate; Merkel, Angela Frihet Gyldendal 6 Eriksen, Thomas Hylland Det umistelige Aschehoug 7 Johnsen, Alf Bjarne Jens Stoltenbergs 10 år i Nato Aschehoug 8 Johannessen, Petter Ringen; Moland, Arnfinn Nr. 24 Cappelen Damm 9 Kristjánsson, Mímir Pabbi Kagge 10 Raja, Abid Vår ære og vår frykt Cappelen Damm

Topp 10 – Norli – Barn og unge – Uke 51 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Guinness world records 2025 Bonnier 2 Dybvig, Per De står i kø Aschehoug 3 Falch, Malin Harukkas ønske Egmont 4 Maurstad, Aslak Den store boka om gaming Aschehoug 5 Horst, Jørn Lier Jakten på den hvite ørnen Bonnier 6 Nilsen, Elin Vatnar Min første bakebok Cappelen Damm 7 Horst, Jørn Lier Operasjon Traktor Bonnier 8 Lilleeng, Sigbjørn; Müller, Reidar Livet er livsfarlig! Aschehoug 9 Iversen, Andreas Max Manus Kagge 10 Næsheim, Knut Mine første ord Vigmostad & Bjørke

Topp 10 – Ark – Skjønnlitteratur – Uke 51 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Horst, Jørn Lier Tørt land Bonnier 2 Øverli, Frode 23 meter offside Strand 3 Kepler, Lars Søvngjengeren Bonnier 4 Hoem, Edvard Ung mann vil ut Oktober 5 Teige, Trude Mormors utrolige venninner Aschehoug 6 Andreassen, Kyrre Ikke mennesker jeg kan regne med Gyldendal 7 Kong Durek og faraoens forbannelse Bonnier 8 Moyes, Jojo Over ukjente hav Bonnier 9 Nesbø, Jo Kongen av Os Aschehoug 10 Riley, Lucinda mfl. Skjult skjønnhet Cappelen Damm

Topp 10 – Ark – Generell litteratur – Uke 51 – 2024

Forfatter Tittel Forlag 1 Fatland, Erika Sjøfareren Kagge 2 Folgerø, Halvor Ferjefolket Samlaget 3 Navalnyj, Aleksej Patriot Gyldendal 4 Merkel, Angela mfl. Frihet Gyldendal 5 Hellstrøm, Eyvind mfl. Smaken av Hellstrøms verden Stenersens 6 Wolasmal, Yama Det jeg så Aschehoug 7 Raja, Abid Vår ære og vår frykt Cappelen Damm 8 Johannessen, Petter Ringen mfl. Nr. 24 Cappelen Damm 9 Suvatne, Steinar mfl. Partiet Gyldendal 10 Bakke, Asbjørn Sånn er'n bare Manuskript

Topp 10 – Ark – Barn og unge – Uke 51 – 2024