Disse er nominert til Storytel Awards 2025

Nadia Ansar er blant finalistene til den norske lydbokprisen Storytel Awards 2025.

Markedet for lydbøker vokser raskt, med over 14 millioner lydboklyttinger i Norge i 2024.

Storytel Awards er en konkurranse som hedrer de som gir lydbøkene en stemme.

– Vi vet allerede at en bok er mer enn bare tekst, og at en stemme er mer enn bare lyd. Innlesing av bok er et håndverk, men det kreves også stor formidlingskunst. På prisutdelingen skal vi hylle de stemmene som mestrer dette best, sier administrerende direktør i Storytel Norge, Ole Werring, i en pressemelding.

Lyttere kunne stemme på sine favorittinnlesere i seks kategorier, Barn og ungdom, Krim og spenning, Romaner, Sakprosa, Underholdningsromaner og Innlesing av egen bok. Over 16 000 lyttere deltok i årets avstemning.

De nominerte er: