Inngår avtale med Aschehoug

– Jadda! Med både Aschehoug og Forlaget Oktober ombord har vi avtaler med mer eller mindre alle de norske forlagene. Noe som har vært målet siden start. Nå har vi en helt suveren katalog med norske lyd- og e-bøker å leke oss med, sier Marianne Vågan, Director Business Development for BookBeat Norge.

Elleve måneder etter lanseringen i Norge har BookBeat og Aschehoug endelig kommet til enighet om distribusjon av lyd- og e-bøker.

– Det var aldri tanken at vi ikke skulle være med på BookBeats satsning i Norge. Vi mener bevist at jo flere som snakker bokas sak, jo bedre. For både oss og forfatterne våre er det viktig å være tilgjengelig der leserne, eller i dette tilfellet lytterne, er og det er derfor veldig gledelig at alle bøkene våre nå også kan lyttes til i BookBeat sier Kjersti Myre, salgssjef i Aschehoug Litteratur.

Rett bok til rett person til rett tid

Tidligere denne måneden gikk BookBeat ut med at de har økt fra 600 000 til 700 000 bøker tilgjengelig i strømmetjenesten. Med Aschehougs portefølje på plass inkluderer katalogen rett i underkant av 18 000 norske bøker.

– Jeg tror og mener at vi nå skal ha den største og beste norske katalogen av alle strømmetjenestene. Men, en større katalog betyr ikke automatisk større verdi for brukerne våre – Jmed mindre vi er gode på å hjelpe brukerne våre finne bøkene de vil lytte til. Her jobber vi basert på prinsippet rett bok til rett person til rett tid. Noe vi får til med personlige og relevante anbefalinger og ikke minst godt kuraterte inspirasjonslister, sier Vågan.

Stor europeisk ekspansjon

Siden lanseringen i Norge har BookBeat lansert lydbokappen sin i Nederland og Belgia i våres, og nå sist i Italia og Spania. Strømmetjenesten teller nå 12 europeiske kjernemarkeder.

– Ingen land er like, og det merker vi særlig i en slik ekspansjonsprosess som vi er i nå. Målet vårt når vi går inn i et nytt land er alltid å være en tjeneste for alle forlagene, noe vi nå har fått til i Norge – og som vi også jobber videre med i de andre landene vi er i, sier William Jacoby, Head of Expansion i BookBeat.