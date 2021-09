Ingenting råttent i O’Farrells Hamnet

ANMELDT: En levende og gripende historie om det ukjente livet til Shakespeares sønn Hamnet, som døde da han var bare 11 år gammel.

Maggie O’Farrell har sett for seg det hittil ukjente livet til Hamnet, og hvordan hverdagen til hans far, den store dramatikeren William Shakespeare, og familien kan ha artet seg på 1500-tallet, både før og etter sønnens død. Boken er rik på detaljer og har et fantastisk persongalleri.

Inspirasjon

Det er lite som er kjent om Shakespeares sønn Hamnet, men Maggie O’Farrell har skrevet en fabelaktig roman om det ukjente og korte livet hans. Navnene Hamnet og Hamlet bruktes om hverandre på 1500-tallet, og selv om det ikke har overlevet noen dagbøker eller andre nedskrivelser fra Shakespeare om Hamnet, må vi anta at det er en korrelasjon mellom de to. O’Farrells fantasi er troverdig og fascinerende – hun har gjort England på slutten av det 16. århundret svært levende.

Livlig tidsperspektiv



Maggie O’Farrell:

Hamnet

roman

Gursli Berg

384 sider

Oversatt av Kirsti Vogt

Det kan naturligvis være vanskelig å gi et troverdig bilde av et liv og en verden for over 400 år siden, men O’Farrell har klart det. Ingenting virker påtatt eller overforklart. Det er godt researchet både om Shakespeares liv og virke, men det som stikker seg ut, er de detaljerte beskrivelsene av omgivelsene. Gjennom O’Farrells skildringer kan man både se, lukte og føle på hvordan livet i Stratford og London utspiltes på William Shakespeares tid.

Fargerike karakterer

I en bok som delvis handler om en av tidenes største og mest feirede dramatikere, kunne en forfatter lett latt seg friste til å gi ham tanker om og ideer til noen av de dramaene hele verden kjenner i dag, men det unngår heldigvis O’Farrell. William Shakespeare er én av mange fargerike karakterer vi møter, og han blir heller ikke nevnt med navn, han omtales bare som «Hamnets far». Hamnets mor er atskillig mer fokusert, sammen med besteforeldre, onkler, tanter og søsken. Shakespeare selv blir nærmest en sidekarakter, og det fungerer godt.

Hamnet er en vidunderlig bok, rik på detaljer og troverdige hendelser, skildret i et solid språk, godt ivaretatt av oversetter Kirsti Vogt. Den anbefales på det sterkeste.

KRISTIN HARTVEDT