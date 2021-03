Skaug rett inn på førsteplass

Trygve Skaug går rett til topps på den skjønnlitterære Boklista, men på generell-Boklista dominerer påskequiz-bøkene.

Det er ikke ofte en diktsamling topper Boklista, men når det først skjer, er det vel ingen som er overrasket over at det er Trygve Skaug som sørger for dette. Han har tidligere stått bak en rekke bestselgende samlinger, og nå går Opprykk (Cappelen Damm), rett inn på førsteplass på Boklista for skjønnlitteratur.

Generell-Boklista er derimot nærmest totalt viet til påsken. De fire første plasseringene er nemlig påskequiz-bøker, hvor Jarle Eneruds Påskequiz 2021 (Gyldendal) rager øverst.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Boklista for skjønnlitteratur – Uke 11 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Trygve Skaug Opprykk Cappelen Damm Ny 1 2 Max Manus Rottejegeren Kagge 1 3 3 Unni Lindell m.fl. Påskekrim 2021 Strawberry 5 3 4 Santa Montefiore Arven etter Deverill Bastion 3 3 5 Grethe Bøe Mayday Cappelen Damm Inn på nytt 5 6 Jojo Moyes Det siste brevet fra deg Bastion 9 20 7 Katrine Wessel-Aas Familiebånd Pitch 2 3 8 Malin Falch Trollriket: Nordlys Egmont Ny 1 9 Lars Saabye Christensen En tilfeldig nordmann Cappelen Damm 6 5 10 Douglas Stuart Shuggie Bain Gyldendal 8 8 11 Victoria Dalsberget Du er nok Vigmostad & Bjørke 4 2 12 Jørn Lier Horst Dekkoperasjon: Detektivbyrå nr. 2 Strawberry 11 7 13 Lars Mytting Hekneveven Gyldendal 13 25 14 Emelie Schepp Ni liv Gyldendal 7 2 15 Elias Våhlund Håpløst: Håndbok for superhelter 6 Kagge 12 4

Boklista for generell litteratur – Uke 11 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jarle Enerud Påskequiz 2021 Gyldendal 13 3 2 Trine Aalborg Påskequiz 2021 Strawberry 6 3 3 Marit O. Bromark Påskequiz 2021 Cappelen Damm 15 2 4 Påskequiz for barn 6-12 år Zeppelin 12 4 5 H. H. Andreassen / T. Steinsland Klompelompe turstrikk Stenersens 2 4 6 Berit Nordstrand Omstart 30 Gyldendal Inn på nytt 36 7 Påskequiz 2021 Vigmostad & Bjørke Inn på nytt 2 8 Isabelle Eriksen Innsatt nummer 19/227: Min historie Kagge 1 2 8 D. R. Qvale / A. Q. Hovland Stiklinger Nord Ny 1 10 Vegard Eikemo Sande Aschehougs store påskequiz 2021 Aschehoug Ny 1 11 Anne Gaathaug (red.) God påske Cappelen Damm Ny 1 12 A. Sund / I. Gravdal Jubeldrøm & Balubasøm Gyldendal 3 3 13 Maren Teien Rørvik m.fl. Best sammen Aschehoug 10 9 14 T. V. Vikstvedt / A-S. Thomassen Barnas påskenøtter Gyldendal Ny 1 15 Elisabeth Le Alt asiatisk Aschehoug 7 3

Boklista for pocket- og billigbøker – Uke 11 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Lars Kepler Speilmannen Cappelen Damm 1 3 2 Jørgen Jæger Hjerteløs Strawberry 3 2 3 Alex Michaelides Den tause pasienten Cappelen Damm 5 11 4 J. L. Horst / T. Enger Slagside Strawberry 2 6 5 Karin Fossum Bakom synger døden Cappelen Damm 9 7 6 C. Grebe / Å. Träff Bitrere enn døden Gyldendal 4 10 7 Camilla Läckberg Vinger av sølv Gyldendal 6 4 8 Kristina Ohlsson Lotus blues Gyldendal 7 2 9 Kristina Ohlsson Mios blues Gyldendal 8 2 10 Vigdis Hjorth Er mor død Cappelen Damm Ny 1 11 Lucinda Riley Solsøsteren Cappelen Damm 13 31 12 C. Grebe / Å. Träff En slags fred Gyldendal 11 10 13 Jan-Erik Fjell Gråsonen Strawberry 10 11 14 Gulraiz Sharif Hør her'a! Cappelen Damm 12 2 15 Tom Egeland Kongen Strawberry Ny 1

E-boklista – Uke 11 – 2021

Forfatter Tittel Forlag Forrige uke Antall uker 1 Jan-Erik Fjell Gråsonen Capitana Inn på nytt 15 2 Grethe Bøe Mayday Cappelen Damm 13 7 3 Jørgen Jæger Det sorte fåret Strawberry Ny 1 4 Jørgen Jæger Hjerteløs Capitana 10 13 5 Santa Montefiore Arven etter Deverill Bastion 1 3 6 Katrine Engberg Krokodillevokteren Capitana 3 11 7 Max Manus Rottejegeren Kagge 2 3 8 Katrine Engberg Vådeskudd Strawberry 6 2 9 Catherine Isaac Verden for mine føtter Bastion 5 3 10 Katrine Wessel-Aas Familiebånd Pitch 5 3 11 Katrine Engberg Blodmåne Capitana 15 10 11 Lars Kepler Speilmannen Cappelen Damm Inn på nytt 17 13 B. A. Bull-Hansen Danelovs land: Jomsviking: 4 Gyldendal Ny 1 13 Ole A. Ness Fem dager i mai Vigmostad & Bjørke Ny 1 15 Lars Mytting Hekneveven Gyldendal 12 25 15 Emelie Schepp Ni liv Gyldendal 8 3