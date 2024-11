Indisk importforbud for «Sataniske vers» opphevet

En formalitet gjør at India fjerner forbudet mot å importere Salman Rushdies kritikerroste, men omstridte bok «Sataniske vers» etter flere tiår.

India, der Rushdie er født, var ett av flere land som forbød boken etter at den kom ut i 1988.

Sandipan Khan gikk til sak mot myndighetene i 2019 fordi han ønsket å lese boken. Denne uken ble søksmålet behandlet i Indias høyesterett. Ettersom myndighetene ikke klarte å fremskaffe den opprinnelige kunngjøringen av forbudet, konkluderte domstolen med at det ikke var gyldig. Den sier Khan derfor kan bestille boken fra utlandet.

77 år gamle Rushdie har levd i skjul siden Irans daværende leder, ayatolla Khomeini, utstedte en drapsordre på den britisk-amerikanske forfatteren fordi boken ble ansett for å være blasfemisk.

Rushdie har siden blitt en forkjemper for ytringsfriheten. Siden 1991 har han kommet stadig mer ut i offentligheten. Det samme året ble den japanske oversetteren av boken drept. Den italienske oversetteren ble knivstukket noen dager senere, mens bokens norske forlegger, William Nygaard, ble skutt i et attentat utenfor boligen sin i 1993.

I 2022 overlevde ble Rushdie livstruende såret i et knivangrep under et arrangement i den amerikanske delstaten New York. Han overlevde, men mistet synet på det ene øyet og førligheten i en hånd. Han skrev senere en memoarbok om angrepet.