I skyggen av menn med helskjegg

– Hun er snart 70 år og akkurat nå på en månedslang tur til Antarktisk, forteller Cecilie Skog om sitt forbilde, polfarer og eventyrer, Liv Arnesen, som hun nå har skrevet barnebok om.

«Med energiske illustrasjoner og spennende hendelser fortelles den fantastiske historien om jenta som ikke fikk være med gutta på tur, og som endte opp med å bli første kvinne som gikk på ski til Sydpolen helt på egen hånd. Hun krysset også Grønland og Antarktis, og har brukt resten av livet på å inspirere jenter til å følge drømmene sine», heter det fra forlagshold om innholdet i den nye biografien om Liv Arnesen.

– Det er veldig stas å få lov til å gi Liv oppmerksomhet. Jeg har merket meg at mange ikke helt husker hvem hun er og hva hun har gjort, og det må vi gjøre noe med, sier Cecilie Skog som har skrevet boken som inngår i Gyldendals «Min første biografi»-serie. Boken baserer seg på samtaler mellom Liv Arnesen og Cecilie Skog, og den er fargesterkt illustrert av Lise Osvoll.

– Barn i dag forholder seg til en drøss med oppdiktede superhelter, men hvorfor ikke også se til en sprell levende helt – som heter Liv. Hun er snart 70 år og akkurat nå på en månedslang tur til Antarktisk.

– Hun er virkelig en av de råeste damene vi har, sier Skog – som selv har fartstid som både fjellklatrer, polfarer og ekspedisjonsleder.

Stort forbilde

For å riktig få taket på denne livshistorien ble det mange samtaler mellom Skog og Arnesen. Førstnevnte kjente hovedtrekkene i livshistorien ettersom polfareren har vært hennes store forbilde helt siden tenårene.

– Men siden dette skulle bli en biografi for barn, så var jeg ute etter å kunne fargelegge fortellingen med detaljer. Hvilken farge hadde de første skiene hennes, og hvor gammel var hun da hun begynte å drømme om å bli polfarer? Slike småting ble viktige, sier Skog. Som fant ut at for Arnesen kom drømmen om Sydpolen ganske så tidlig. Etter et besøk på Polhøgda – i Fridtjof Nansens hjem – var unge og skiglade Arnesen helt frelst.

– Dessverre opplevde hun at de andre jentene lo av henne når hun delte drømmene sine med dem. De drømte om bryllup og barn og stilte seg helt uforstående til Livs drømmer, om å gå til Sydpolen og bli eventyrer. Derfor bestemte hun seg for å holde drømmene for seg selv, men som tilfellet ofte er med drømmer så forsvinner de aldri likevel, sier Skog. Som tror vi i dag har mer romslighet i møte med ulike typer drømmer.

– Liv Arnesen var med på å bane vei for dette, hun har vist oss at ikke alle polfarere trenger å ha skjegg og spytte blod. I Norge har vi nok hatt en litt fastlåst forestilling når det gjelder hvordan en polfarer skal være. Så kom Liv, og hun havnet dessverre i skyggen av barske menn med helskjegg. Det ble vanskelig å plassere henne, vi måtte omdefinere litt – og derfor fikk hun faktisk mer oppmerksomhet ute i verden enn hun gjorde her hjemme.

Universelt budskap

For Cecilie Skog hjalp det å ha to små barn hjemme når hun gikk løs på oppgaven med å skrive en biografi for barn.

– Begge hadde et sterkt forhold til Gyldendals biografiserie for barn fra før av, både boken om Kim Friele, Sonja Henie og Gro Harlem Brundtland er formelig «lest i hjel», ler Skog – som forteller at hun koser seg med småbarnsfasen.

– Selv har jeg ikke den lengselen etter å reise jorden rundt akkurat nå. Det går 3–4 dager, og så blir savnet for stort, man vil være sammen med ungene, og ungene må være her, sier forfatteren. Som brukte koronatiden til å skrive bok til småbarnsfamilier som fikk stengte barnehagedører i fleisen under flere runder med nedstenging.

– For min del ble det mange turer ut i skogen med ungene. Og man trenger ikke dra langt før man opplever det helt fantastiske ved å gjenoppdage verden fra barnehøyde igjen. Vi ble lommekjent blant maurtuene, og vi laget taubaner til bamsene. Samtidig fikk jeg mange spørsmål fra folk som ønsket turtips og lurte på hva man egentlig skal pakke i sekken – og hvordan man kan bruke naturen i lek.

– Dermed skrev jeg Kom bli med ut (Cappelen Damm), for jeg vil at andre også skal få oppleve hvor lett tilgjengelig skogen er, fortsetter Skog om fjorårets utgivelse.

Cecilie Skog tror at også boken om Liv Arnesen kan inspirere helt vanlige folk.

– Jeg tenker at budskapet i boka er ganske universelt, det handler om å ta vare på drømmen sin. Tenk mye på det som gjør deg glad, og la Liv være et levende eksempel på at drømmer kan bli sanne, sier forfatteren. Som også har gjort plass til et annet budskap i boka, nemlig at det er ingen skam å snu.

– Jeg kjenner meg igjen i nysgjerrigheten og gleden til Liv når det gjelder å studere kart og planlegge, men vi har også det til felles at vi ikke synes det gjør så mye dersom alt ikke går helt etter planen. Da har man i alle fall prøvd.