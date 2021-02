I dag starter Mammutsalget!

I dag går det utvidede Mammutsalget av stabelen, og de neste fire ukene kan du sikre deg rabatterte titler i norske bokhandlere.

– Med en utvidet salgsperiode vil vi sikre at flere bokhandler kan delta hvis det blir områder eller perioder med pålagt stenging. En utvidet salgsperiode vil også bidra å spre kundene over en lengre periode, slik at det bli enklere å overholde smittevernreglene, sier Anne Jorunn Skogøy, prosjektleder for Mammutsalget.

Salget vil i år vare helt til 13. mars.

– Mammutsalget er en viktig og tradisjonsrik begivenhet. I Norge er vi glade i bøker, og nå har alle lesere over hele landet mulighet til å finne et bredt utvalg titler i alle sjangre til en rimelig pris. Her er det mange gode tilbud, som vil gi enda flere gode leseopplevelser for små og store, sier Heidi Austlid, adm. direktør i Forleggerforeningen.

Bokhandelens favoritter

– Mammutsalget er en unik mulighet for å gjøre noen bokkupp. Du kan dra på oppdagelsesjakt blant kjente og ukjente bøker. Mammutsalget har noe for alle, sier Skogøy.

Bokhandlere over hele landet har gjort seg klar for årets store boksalg. 779 papirbøker og 230 digitale bøker er med på Mammutsalget i år. Utvalget er bredt, og leseglade kan finne både bestselgere og mer ukjente bøker på årets Mammutsalg.

Krim er populært på årets Mammutsalg. Alle bokhandlerne bestiller Mammut-bøker på forhånd, og tre av de ti mest bestilte bøkene er krim. To av dem er skrevet av Jo Nesbø. Men det er to barnebøker som troner helt øverst på lista over bøker bokhandlerne tror leserne ønsker å sikre seg:

Amuletten 1: Steinvokteren av Kazu Kibuishi – barnebok Min første dyresangbok-barnebok Kniv av Jo Nesbø – krim Livet – illustrertav Lisa Aisato – skjønnlitteratur Offer 2117 – Avdeling Q:8 av Jussi Adler-Olsen – krim Månesøsteren av Lucinda Riley – skjønnlitteratur Norges beste sykkelturer av Sissel Jenseth – friluftsliv Full spredning av Nina Lykke – skjønnlitteratur Macbeth av Jo Nesbø – krim Norges beste familietopper av Inger Lise Innerdal og Otto Teksum Lund – friluftsliv

Den mest forhåndsbestilte sakprosaboken er Norges beste sykkelturer av Sissel Jenseth

Den mest forhåndsbestilte romanen er Månesøsteren av Lucinda Riley.