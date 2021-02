DISSE ANBEFALER JEG: Kristin Monsen ved Norli Lagunen syns det er vanskelig å velge kun én vårtittel hun gleder seg til - men lander på "Shuggie Bain". Her er hun med en av fjorårsfavorittene, Knausgårds "Morgenstjernen".

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje. I 2021 vil vi ukentlig presentere bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land, og de vil også røpe hva som selger akkurat nå og hvilke titler de ser frem til.

Ukens anbefaling kommer fra Norli Lagunen, lokalisert i Bergensregionen. Her jobber Kristin Monsen som butikksjef, og hun anbefaler i disse dager Relling Bergs, Kristofs og Stærks bøker.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Lyden av to hender av Sunniva Relling Berg. Hun skriver utrolig godt om det mellommenneskelige.

– Alle de tre bøkene til Agota Kristof om Lucas og Claus. Rett og slett enestående god litteratur.

– Togeventyret av Bjørn Stærk med den klingende undertittelen «de fineste reisene går på skinner». En aldri så liten hyllest til toget og de fine turene forfatteren har gjort med familien. Det er noe stressfritt med togturer og man ser verden på en helt ny måte. Til inspirasjon for en mer miljøvennlig måte å reise på.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren?

– Det kommer ut så mye god litteratur så vanskelig å velge en vårtittel, men jeg slår et slag for Shuggie Bain som kom nå i januar.

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Min favoritt fra i fjor er uten tvil Karl Ove Knausgårds Morgenstjernen. Jeg har aldri lest en bok som så til de grader sjangerblander, kanskje bortsett fra John Ajvide Lindqvists bøker. Ingenting er tilfeldig i denne boken og at omslaget er tatt fra et maleri som heter «Dog days» var også et spennende valg. Jeg gleder meg til neste bok.