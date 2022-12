Malin Falchs Nordlys-bokserie er solgt til USA. Det er det trettende landet som nå skal utgi den populære barnebokserien.

– Å skulle bli utgitt på engelsk betyr så mye for meg. Jeg har så mange følgere som vil lese bøkene mine på et språk de kan, og nå får de det, sier serieskaper Malin Falch.

Det var det amerikanske tegneserieforlaget Vault Comics som stakk av med rettighetene etter en budrunde med flere forlag. Den engelske versjonen av Nordlys er planlagt som utgivelse høsten 2023.

– Utrolig stort for oss

Den franske forlagsgiganten Hachette sikret seg tidligere i år rettighetene til de magiske bøkene i Nordlys-serien for det franske markedet. Fra før har Sverige, Danmark, Island, Finland, Polen, Nord-Makedonia, Bulgaria, Slovakia, Tyskland, Romania og Georgia også sikret seg den prisvinnende bokserien.

– USA og Frankrike er tradisjonelt kjent for sin enorme eksport av tegneserier til resten av verden, fra superheltuniverser til Asterix. Derfor er det utrolig stort for oss at det er til nettopp disse tegneserie-nasjonene vi nå begynner å selge rettigheter, sier redaksjonssjef i Egmont, Tonje Tornes.

Tidligere har Dina Norlunds Snøkattprinsen blitt solgt til USA og Frankrike. Stripeserien Dunce har også rukket å begeistre franske kritikere.

80 utenlandskontrakter på få år

– Suksess med norske serier i Norge er ikke ukjent, men tegneserie-eksport er en målrettet satsning for oss. Det har blitt litt ketchup-effekt og vi merker at interessen blant utenlandske forlag for norske tegneserieromaner for barn og unge er spesielt stor. På noen få år har vi nå over 80 kontrakter på utenlandssalget, og det er all grunn tro til at dette kan dobles basert på porteføljen vi jobber med, sier direktør i Egmont Kids Media, Kjell Frostrud Johnsen.

Direktør for Norla (Norwegian Litterature Abroad) Margit Walsø, merker også den nye interessen:

– Vi ser helt klart en økende interesse for å oversette norske tegneserier til andre språkområder. Engasjementet for det nordiske er stor i mange regioner, særlig vikingkulturen, folketroen og eventyr-tradisjonen vår, samt den nydelige naturen som også males fram i mange tegneserier vekker oppmerksomhet, sier Walsø.