Hveberg til Berlinalen

Klara Hvebergs debutroman er én av tolv bøker som blir presentert under Books at Berlinale.

I slutten av februar vil tolv «enestående litterære verk», som skal være spesielt passende for filmadapsjon, bli presentert under Books at Berlinale. Blant disse er Klara Hvebergs debutroman Lene din ensomhet langsomt mot min (Aschehoug). Hveberg meldte selv nyheten på sin Facebook-side, hvor hun også takket agenten:

«Er så glad og overveldet over at debutromanen min er valgt ut til å presenteres for filmskapere ved «Books at Berlinale» under filmfestivalen i Berlin i februar. Tolv internasjonale titler ble valgt ut blant 170 søkere, og min kom med i selskap med blant annet Ahmet Altans «Eg får aldri sjå verda igjen». Stor takk til min superagent, Annette Orre, som får det eventyrlige til å skje.»

Åtte av tolv er kvinner

Books at Berinale har siden 2006 årlig rettet søkelyset mot tolv internasjonale bøker. Prosjektet er et samarbeid mellom Frankfurter Buchmesse og den internasjonale filmfestivalen i Berlin. Tanken bak bokpresentasjonen er å gi filmprodusenter mulighet til å komme i kontakt med internasjonale forleggere og litterære agenter.

I år er det bøker fra Tyskland, Frankrike, Storbritannia, Italia, Canada, Nederland, Norge, Austerrike, Sverige og Tyrkia som ble valgt ut av 170 påmeldte bøker. Åtte av de tolv verkene er også skrevet av kvinnelige forfattere.

Norge har dermed vært representert ved Books at Berlinale de siste tre årene. I 2018 var Arnfinns Koleruds barneroman Snillionen blant bøkene, mens i fjor ble Simon Strangers Leksikon om lys og mørke presentert for internasjonale filmskapere.

Her er årets Books at Berlinale-bøker:

When Life was Beautiful Again (Kerstin Sgonina, Tyskland), Agentur Eggers, Tyskland.

I Will Never See the World Again (Ahmet Altan, Tyrkia), Clementina Liuzzi Literary Agency, Italia.

Mariana Trench (Jasmin Schreiber, Germany), Elisabeth Ruge Agentur, Germany

Among Wolves (Alex Beer, Østerrike), Gattys Global, Tyskland

The Man Who Played with Fire – Stieg Larsson’s Lost Files and The Hunt For An Assassin (Jan Stocklassa, Sverige), Generalissimo, Sverige

The Authenticity Project (Clare Pooley, Storbritannia), Madeleine Milburn Literary, TV & Film Agency, Storbritannia

The American Fiancée (Eric Dupont, Canada), Marchand de feuilles, Canada

Lean Your Loneliness Slowly Against Mine (Klara Hveberg, Norge), Oslo Literary Agency, Norge

Shark’s Teeth (Anna Woltz, Nederland), Singel Uitgeverijen, Nederland

Surrogates (Susan Spindler, Storbritannia), Susanna Lea Associates, Frankrike

Winterbees (Norbert Scheuer, Tyskland), Verlag C.H. Beck, Tyskland

The Lost Children (Romina Casagrande, Italia), Vicki Satlow Literary Agency, Italia