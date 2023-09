– Hun skrev for over 100 år siden

Christie-familien er positiv til at krimdronningas bøker endres – og til at de nye filmene tilfører Poirot-figuren «dybde».

Ikke før var stormen rundt Roald Dahl over, før nyheten kom om at Agatha Christies bøker skulle redigeres av sensitivitetslesere. Ideen var å fjerne «potensielt provoserende språk, inkludert fornærmelser og referanser til etnisitet», for å si det med London-avisa The Guardian.

Christies etterkommere stiller seg positive.

– Oldemor begynte forfatterkarrieren sin for over 100 år siden. Språket har endret seg betydelig i perioden. Interessant nok endret hun bøkene allerede mens hun levde, etter råd fra redaktørene sine, sier James Prichard til NTB. Han nedstammer fra Christie på farssiden.

– Vi har videreført det arbeidet. Når det nærmer seg nyutgivelse, vurderer vi språklige elementer som kan virke støtende. Men vi er klare på at vi ikke endrer selve verket. Det er snakk om et ord her og der, og du er observant hvis du i det hele tatt merker forskjellen, legger han til.

Klar med filmoppfølger

Fredag ville Agatha Christie fylt 133. Bursdagspresangen kommer i form av tredje Poirot-film med Oscar-vinner Kenneth Branagh foran og bak kamera. «Mord i Venezia» fortsetter der «Mord på Orientekspressen» (2017) og «Mord på Nilen» (2022) slapp.

Denne gangen har belgieren Poirot trukket seg tilbake i Italia, hvor det foregår mystiske ting ved byens barnehjem. Poirot er ikke interessert, før han får besøk av en gammel venninne (Tina Fey) som lokker ham med på en seanse med et såkalt medium (Michelle Yeoh). Dette pirrer hans interesse, og han begynner å etterforske barnehjemsaken nærmere.

– Vi treffer ham etter andre verdenskrig, mens de foregående filmene utspilte seg før. Han er nedfor, kanskje til og med deprimert, spekulerer Prichard, og sender en varm tanke til den amerikanske manusleverandøren Michael Green.

– Kenneth Branagh og Michael har gitt Poirot dybde. Der oldemor ikke utforsket ham voldsomt som person, har de to gitt ham et bakteppe og forklart hvorfor han ble etterforsker. De har tatt ham på en psykologisk reise, hvis det er riktig begrep for Poirot.