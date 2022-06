Hun blir ny Kagge-direktør

Live McKay blir ny kommersiell direktør i Kagge forlag.

Hun kommer fra stillingen som kommersiell direktør i Norges største plateselskap, Universal Music, der hun står bak nordiske salgsrekorder for noen av verdens største artister.

– Vi gleder oss til å lære en hel masse av Live McKay. Det blir forfriskende å få inn Lives kvikke hode, med erfaringer fra en bransje som er beslektet med bøker, men som likevel skiller seg fra bokbransjen på mange vis. Musikkbransjen har kommet mye lengre i å kommunisere på digitale flater, og vi ser frem til at Live skal utfordre oss og inspirere oss på dette feltet, sier påtroppende forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim.

Har store ambisjoner for Kagge

McKay har jobbet i Universal Music siden 2008, hvor hun blant annet har ledet salg- og markedsteamet gjennom stor vekst. McKay har også hatt ansvaret for den digitale strategien i en periode hvor det innspilte musikkmarkedet har vært gjennom en enorm transformasjon.

– Kagge er et lekent og spennende forlag med mye kompetanse, og jeg ser frem til å bli med på laget i en periode som kommer til å preges av fremdrift og vekst. Forlagsbransjen er på et spennende sted i den digitale utviklingen, og vi skal sørge for at Kagge er godt posisjonert for fremtiden. Jeg har store ambisjoner for Kagge, og gleder meg til å ta fatt på oppgaven, sier Live McKay, som begynner i forlaget 1. oktober.

Trer inn i toppledelsen

Som kommersiell direktør blir Live en del av forlagets toppledelse sammen med forlagssjef Tuva Ørbeck Sørheim og forlegger i JM Stenersens forlag, Cathrine Sandnes.

Kagge Forlag ble høsten 2021 kjøpt opp av danske Politiken Forlag, som nå eier 70 prosent av forlaget mens gründer Erling Kagge eier de resterende 30.

– Bokbransjen har bruk for nye mennesker, så vi ikke blir for interne. Med Live MacKay får Kagge forlag en sterk kommersiell direktør, som har erfaring med merkevareutvikling, markedsføring, salg og en solid digital kompetanse. Live skal være med å drive forlagets framtidige utvikling, samt å forløse og videreutvikle forfatternes potensiale, uttaler forlagsdirektør i Politiken, Lene Juul.