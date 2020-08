Høy lesebunke i ferien

Bokhandler Beth har alltid med seg en høy lesebunke inn i ferien, og den som ligger øverst kommer helt an på dagsformen.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Vi har ei koselig lita hytte inne i skogen, og vi gleder oss til rolige dager sammen der hele familien.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– I grunn ingen endringer i planene, men vi får mindre sommergjester enn vanlig. Besteforeldre i nord utsetter reisen sørover, men vi håper vi ser dem løpet av høsten.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En god sommerferie er tid til å kose seg sammen med familie og venner, masse besøk, skravling i timevis, og spontane turer hit og dit. Minst mulig planer og mest mulig tid til å fylle dagene med gode opplevelser. Og så is og jordbær da….og å nyte en god bok eller 10 i solstolen på hytta!

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Oi, det var vanskelig spørsmål, jeg synes alltid den siste boka jeg har lest er den beste. Men i år kom endelig bok tre i Burma-triologien til Jan-Phillipp Sendker, Kunsten å følge hjertet, og som de to første bøkene så forhekset denne meg med mystikken og hans finurlige måte å beskrive livet på. Det er rett og slett balsam for sjela å lese hans romaner.

– Lesebunken er høy, og jeg er godt i gang med å lese høstens utgivelser, og hvem som ligger øverst kommer helt an på dagsformen.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– De som sitter rundt bordet er viktigere enn det som står på bordet, så lenge stemningen er god, og vi topper måltidet med deilig dessert, er sommermåltidet perfekt!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Da ville jeg invitert en gjeng leseglade mennesker, et par forfattere med mye på hjertet, og prate om bøker og fortelle historier hele kvelden.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Blomsterbuketten vil jeg gi til alle mine gode bokhandel-kollegaer, fotfolket som i en veldig rar tid har tålt både usikkerhet, permitteringer, noen også økt arbeidspress og anderledesdager på jobb.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Brennmaneter unner jeg ingen, eller forresten, kanskje nett-troll! Har man ikke noe godt å si, kan man like gjerne la være å si noe!

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Da ville jeg sørget for at bokavtalen skulle gjelde for alle norske forlag, slik at vi sikret en rettferdig og bærekraftig utvikling for forfattere, forlag og bokhandlere. Jeg brenner som kjent litt ekstra for bokhandelen, og ville jobbet aktivt for at bokhandelen som kulturinstitusjon skulle bli styrket, og ha gode arbeidsvilkår i årene som kommer. Bransjeglidning og markedskrefter kommer vi ikke unna, men bøker er kultur, og dermed veldig viktig å sikre gode vilkår for sunn drift i alle ledd.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Helt klart klemmer!

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvorfor jobber du i bokhandel? Jeg elsker muligheten til å inspirere til lesing, til at alle skal få oppleve gleden av å reise verden rundt gjennom bøker, og å møte mennesker de ellers aldri ville møtt. Hverdagene på jobb er alltid spennende, og jeg er så glad i å arrangere bokkvelder som gir påfyll og gode opplevelser.