Horst til topps i Frankrike

Jørn Lier Horst og «Katharina-koden» går rett inn på førsteplass på den franske bestselgerlisten for krim og spenning.

Det er hendelsesrike dager for Jørn Lier Horst. For få dager siden kom beskjed om forlik i lydbokkonflikten med Gyldendal. Ikke nok med det: Horsts nye forlag, Bonnier Norsk Forlag får som del av forliket overdratt alle rettighetene til Horsts titler, tidligere utgitt på Gyldendal.

Les også: Løsning på Horst-Gyldendal-konflikten

I går kom så nyheten om at Katharina-koden går rett inn på førsteplass på den franske bestselgerlisten for krim og spenning. I Frankrike er det Gallimard som utgir Horst sine bøker. Agent for salget av rettighetene til Frankrike har vært Julia Angelin hos Salomonsson Agency.

Til Quais du Polar

Første helgen i april reiser krimforfatteren til Lyon for å delta på Quais du Polar, som er Europas største krimlitteraturfestival.

– Dette blir min første festival etter pandemien og jeg ser fram til å møte franske lesere igjen. Listeplasseringen er en fin oppladning til reisen, sier Jørn Lier Horst.

Katharina-koden som ble utgitt i Norge i 2017 er den første boken i Horst sin Cold-case kvartett, hvor William Wisting gjenopptar gamle og uløste saker.

Påskekrim i vente

Jørn Lier Horst debuterte som forfatter i 2004 med boken Nøkkelvitnet, og for sitt forfatterskap har han mottatt en rette priser. Britiske The Petrona Award har han vunnet to ganger, senest for Katharina-koden i 2019.

Våren 2019 ble Wisting også TV-serie med Sven Nordin i hovedrollen. Serien er en av de mest sette dramasatsningene på Viaplay, og vises i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Sesong 2 er nå ute i Australia og i slutten av mars vil serien også vises på TV3 her hjemme. Til påske kan Wisting-fans glede seg til påskekrim på Viaplay, da slippes del to av sesong 2 for norske seere.