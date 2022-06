Milliondryss til forfattere

RUNDET HUNDRE: 7 millioner bokhandler-kroner er blitt utdelt til over 100 forfattere.

Hvert år deler Bokhandlerforeningen ut 435 000 kroner fordelt på seks stipender. Forfatterstipend deles fortrinnsvis ut til forfattere i etableringsfasen. På Lillehammer rundet man en milepæl denne uka:

– Med de fem stipendene vi nå har delt ut under Litteraturfestivalen på Lillehammer, har Bokhandlerforeningen, på vegne av landets bokhandler, passert utdeling av over hundre stipend. Fra det første stipendet ble delt ut i 1997 og frem til i dag, har Bokhandlerforeningen på vegne av norske bokhandler gitt 7 millioner kroner norske forfattere, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen.

Bygge-bidrag

– Det tar tid å bygge forfatterskap, stipendene er ment for å gi inspirasjon og rom for videre skriving, sier Schiøtz.

Mange forfattere som var relativt ukjente da de fikk stipendene, er i dag etablerte, kjente forfattere. Blant de som har fått stipend, finner vi blant annet kjente navn som Nina Lykke, Kristine Næss, Erlend O. Nødtvedt, Matias Faldbakken, Gunstein Bakke, Victoria Kielland, Lisa Aisato, Siri Pettersen, Marte Michelet, Erika Fatland, Gunnhild Øyehaug, Carl Frode Tiller, Johan Harstad, Mirjam Kristensen og Karl Ove Knausgård.

– En anerkjennelse

– Bokhandelens forfatterstipend har etablert seg som et stipend det er en anerkjennelse å få. Fint er det også at stipendene vektlegger nye og sterke forfatterskap. Jeg husker selv godt hvor glad jeg ble for å bli tildelt det etter andreboka mi. Jeg vet også veldig godt, både fra mitt virke som forfatter og nå som leder i Forfatterforeningen hvor viktige stipend er og hvilket knapphetsgode det er. Av den grunn er også Bokhandelens forfatterstipend helt avgjørende. Stipend gjør at det blir skrevet fram en variert og mangfoldig litteratur. Det bidrar Bokhandelens forfatterstipend til, sier Heidi Marie Kriznik, leder av Den Norske Forfatterforening.