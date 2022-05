Han får Bokhandelens sakprosapris

Litterær brexit-fortelling sikrer Yohan Shanmugaratnam Bokhandelens sakprosapris 2022.

Yohan Shanmugaratnam mottar Bokhandelens sakprosapris 2022 for Bruddet. Byen som ville ha brexit. Prisen er på 50 000 kroner og deles ut av Bokhandlerforeningen i samarbeid med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO). Selve utdelingen finner sted under litteraturfestivalen på Lillehammer fredag neste uke.

– Jeg er kjempeglad og stolt, sier Shanmugaratnam, som til daglig arbeider som utenriksjournalist i Klassekampen.

Unik pris

Prisen går til et forfatterskap i etableringsfasen, og er unik fordi det ikke finnes debutantpriser i sakprosasjangeren. Juryen er oppnevnt av NFFO og har i år bestått av de anerkjente sakprosaforfatterne Merete Morken Andersen, Tore Rem og Espen Søbye.

I sin begrunnelse så fremhever juryen spesielt:

«Gjennom den presise skildringen av det lille samfunnet Boston, gjør Shanmugaratnam det fremmede mer forståelig for norske lesere. Her er ingen lettvinte analyser eller romantisering, verken av populisme, Boris Johnson eller EU-livet, men en sympatisk og innforlivet beskrivelse av ulike posisjoner og virkeligheter, og av hvordan folk har endt opp med å leve sine liv som de gjør, og med å mene hva de mener.

Boken er lettlest, uten at den taper i kompleksitet. Den er solid og inngir tillit i sin formidling av historie og politikk, uten å by på et større kritisk apparat. Boka er utpreget litterær, først og fremst gjennom et finstemt språk, som balanserer mellom å peke på verden og trekke oppmerksomhet til seg selv, men også via allusjoner til litterære tekster.»

«Migrantens melankoli»

Yohan Shanmugaratnam mottar sakprosaprisen for andreboka Bruddet. Byen som ville brexit. Shanmugaratnam fikk stor oppmerksomhet da han i februar skrev en kommentar på Karpe-låten «Baraf/Fairuz» i Klassekampen. Teksten handler om det Shanmugaratnam betegner som «migrantens melankoli” og det å vokse opp med innvandrerforeldre i Norge. Vi kan se en rød tråd fra debutboka Vi puster fortsatt som kom ut i 2020. Boka handler om Shanmugaratnams egen barndom, og beskriver hvordan både rasisme og antirasisme i Norge har forandret seg i løpet av livet hans. I Bruddet skriver Shanmugaratnam mindre selvbiografisk. Samtidig forteller han at temaer som avmakt, oppbrudd og migrasjon går igjen også her.

Grunnleggende impuls

– Avmakt og oppbrudd går igjen i begge bøkene. Endringer, migrasjon, kryssing av landegrenser, det å forlate familie og komme til nye steder. Dette er en grunnleggende impuls i alt jeg skriver. Jeg har kjent på denne følelsen selv fra tidlig alder, som barn av en far fra Sri Lanka og mor fra Japan. Da jeg kom til Norge som seksåring kunne jeg bare snakke japansk, og ikke ett ord norsk da jeg begynte på skolen, forteller han.

Bokhandelens sakprosapris startet i 2011. I år var det for første gang tre nominerte til prisen: Ida Jackson, Bjørn H. Samset og Yohan Shanmugaratnam.

– Et utmerket valg

– Bokhandlerne er glade for å se at det vokser frem så mye god ny norsk sakprosa. Sakprosa gir kunnskap, utvider perspektiver, bringer nye tanker og har ofte et kritisk blikk. Yohan har allerede utmerket seg med sitt korte forfatterskap. Vi håper prisen vil inspirere ham til å skrive flere bøker, sier Anne Schiøtz, direktør i bokhandlerforeningen.

Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening, hyller vinneren:

– Dette er et utmerket valg av juryen. Dette er en original og godt fortalt historie om Brexit, som bringer en kompleks samfunnsfortelling ned på et forståelig, menneskelig nivå. Det er imponerende at Yohan Shanmugaratnam får denne høythengende prisen allerede for sin andre bok. Dette blir et spennende forfatterskap å følge med på videre, sier Vestbø.

Litteraturfestival-uka på Lillehammer er en pris- og stipend-stinn affære: Bokhandlerforeningen skal dele ut fem stipender og priser på til sammen 410 000 kroner: Henholdsvis Bokhandelens sakprosapris, Bokhandelens forfatterstipender og Bokhandelens barne- og ungdomsbokstipend. Med dette har Bokhandlerforeningen så langt delt ut over 7 millioner kroner til over 100 forfattere.