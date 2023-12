LUKE 12: Barnebokforfatteren Bjørn Fredrik Rørvik feirer jul hjemme med familien og juletreet.

Bak luke 12 finner vi den anerkjente og produktive barnebokforfatteren Bjørn Fredrik Rørvik. Mange forbinder ham blant annet med den suksessrike og humoristiske bildebokserien Bukkene Bruse, som bare i Norge er trykket i mer enn en halv million eksemplarer.

Barnebokforfatteren skal ha hjemmejul. Han har mange bøker på hjertet, men er ikke så sikker på om det er akkurat bøker det trengs mer av på pensum i norsk skole.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– Hjemme i stua med familien og juletreet.

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Yes, is being my answer. Love Actually.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Her vil jeg nevne to:

– Den danske utgaven av Dorte Nors’ En linje i verden. Jeg synes hun utvider grensene litt for hvordan man kan skrive og hva ei bok kan være. Den danske utgivelsen har både fotografier og tekst og er nydelig fin. Årets bok i Danmark i 2022.

– Nina Burton: Gutenberggalaxens nova. Bernhard Ellefsen skrev i Morgenbladet 24. november at teknologien vil føre oss inn i en ny kulturepoke, bort fra den trykte boka. Kanskje han har rett, men det er uansett interessant å gjøre et dypdykk i hvordan vår rådende måte å tenke på ble formet av trykkekunsten og folkeopplyseren Erasmus fra Rotterdam. Nina Burton er verdt å lese, og Erasmus var litt av en fyr! Boka fikk den svenske Augustprisen for sakprosa i 2016.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort til jul?

– Alf van der Hagen og Ingvar Ambjørnsen: Ønsk meg heller god tur.

– Johan Esk og Charlotte Kalla: Skam den som ger sig. (Et must for oss som heiet litt på Kalla også).

– I tillegg gir jeg bort en god bunke av boka Koselig med katt, i håp om at flere skal få øynene opp for de fantastiske vitsetegningene til Eivind Gulliksen.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– Den nye normalkontrakten. Og ja, forleggerforeningen vil komme bedre ut av samtalene rundt lunsjbordet hvis de kan være litt rause. Enhver utenfor bransjen som får høre om det berømmelige heftefradraget skjønner jo at det er antikvarisk og ikke hører hjemme i vår tid. Apropos Gutenberg.

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2024, hvilken ville det vært?

– Jeg er ikke så sikker på at norsk skole trenger enda ei bok. Jeg synes heller de skulle gi elevene mer forming, musikk og praktiske fag.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?

– Det er snart på tide at Operaen gjør en skikkelig barnesatsing igjen. Det fortjener både barnekoret og publikum.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølveguttene eller Askepott?

– Prøysen.