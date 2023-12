Bokklubben Barn i ny drakt – skal løfte lesegleden

Målet er å gjøre det kjempelett for barn og foreldre å få gode lesestunder også i en digital tidsalder.

«Å gi barna fantastiske leseopplevelser har aldri vært viktigere. Derfor får Bokklubben Barn, verdens første bokklubb spesielt utviklet for unger, en betydelig oppgradering. Verdens beste marihøne er klar til å hjelpe moderne familier til å finne de aller beste bøkene,» kommer det frem i en pressemelding.

– Barna er de viktigste leserne som finnes. Samtidig har ungenes og familienes leseglede aldri møtt større utfordringer enn akkurat nå, vi har underholdnings-alternativer tilgjengelig overalt hvor vi vender oss. Derfor finnes det ikke viktigere prosjekt for oss som brenner for lesing enn å sikre barna de aller beste bøkene, sier Bokklubben-direktør Ingeborg Volan.

Gjennomført undersøkelser

Nå har Bokklubben Barn fått den største oppgraderingen på flere tiår. Målet er å gjøre det kjempelett for barn og foreldre å få gode lesestunder også i en digital tidsalder.

– Vi har snakket med mange barnefamilier og gjennomført en rekke undersøkelser. Familiene er ganske samstemte: De har både lyst til å lese sammen med ungene og til at barna skal bli ivrige lesere på egenhånd. Men det er to ting de synes er vanskelig: Å finne bøker som fenger, og å gjøre de gode lesestundene til en fin vane i familien. Så det vil Bokklubben Barn hjelpe dem med, sier medlems- og markedssjef Arnbjørn Marklund i Bokklubben.

For at det skal være lett for familiene å finne gode bøker, går Bokklubben Barns redaktører gjennom alle barnebøkene som utgis på norske forlag. Hver måned velger de ut aller beste bøkene for hver aldersgruppe og interesse. I tillegg velger Bokklubben blant de aller beste «barne-klassikerne» som fortsatt fungerer for dagens barn.

– Så bruker vi en del teknologi for å gi hver familie den anbefalingen som passer best til alderstrinnet og leseutviklingen til akkurat deres barn. Og så sørger vi for at det finnes noen forskjellige bøker å velge blant – av og til vil man kanskje heller lese høyt fra ei bok som egentlig er tilpasset litt eldre barn, eller velge en faktabok i stedet for en fortelling, sier Arnbjørn Marklund.

Han er også opptatt av å hjelpe foreldrene til å lykkes med høytlesing.

– Mange sier de er usikre på å lese høyt, for det er jo ikke noe de fleste av oss har mye trening i. Derfor lager vi gode råd og verktøy til foreldrene for å gjøre høytlesning til noe de synes er gøy og givende, sier Marklund.

Marihøna får en «makeover»

Marihøna fra Bokklubben Barn har hjulpet generasjoner med norske barn til å oppdage bøkenes verden og knekke lesekoden. Da klubben ble lansert i 1971, var det etter innspill fra ungene selv: De ville også ha sin egen bokklubb.

«Så enten det gjelder høytlesning eller alenelesing under dyna, og enten ungenes favoritter har vært Astrid Lindgren eller Brillebjørn, Thorbjørn Egner eller Detektivbyrå nr. 2, har Bokklubben Barn hjulpet familiene til gode lesestunder i mer enn 50 år.»

Marihøna, den klassiske logoen til Bokklubben Barn, ble utformet av Bokklubbens legendariske designer Hans Jørgen Toming da klubben ble lansert i 1971. Så marihøna er selvsagt fortsatt med.

– Marihøna vår har fått en bitteliten oppgradering av den anerkjente designeren og illustratøren Bjørn Brochmann, blant annet for at den skal fungere bedre på digitale flater. I tillegg har Brochmann laget en rekke flotte illustrasjoner av både marihøna og andre lesemotiver som vi skal bruke for å styrke lesegleden til unge. Nå er marihøna klar for å fly ut og hjelpe neste generasjon med norske lesehester, avslutter Arnbjørn Marklund.