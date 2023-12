PISA i relieff til Fosse

LUKE 11: Lørdag meldte vi om internasjonale stjerner som kommer til Litteraturfestivalen på Lillehammer i sommer. Festivalpassene rives bort.

I dag har vi besøk av selveste festivalsjefen selv, Marit Borkenhagen.

Borkenhagen har bakgrunn både som litteraturviter, bokanmelder og som redaktør i De norske bokklubbene. Der hadde hun blant annet ansvar for arrangementer som Bokbadet og Bokfest i Operaen.

I 2011 overtok hun som sjef for Norsk litteraturfestival – Sigrid Undset-dagene og der trives hun fortsatt.

– Hvor tilbringer du jula i år, Marit?



– Hjemme på Kjelsås.

– Det blir ikke jul uten … hva?



– Skiturer, bøker og god mat.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?



– Flere, men i løpet av sommerferien fikk jeg endelig lest Rachel Cusks trilogi. Bøker jeg lenge har hatt på listen og som nå etter å ha lest dem har festet seg dypt.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?



– Jon Fosses Morgon og kveld, Tessa Hadleys Late in the day og Tore Renbergs Lungeflyteprøven.

– Beste julegaven du noensinne har fått?



– I fjor da jeg feiret jul i Hong Kong sammen med sønnen min, som studerte der, datteren min og litt annen familie. Det vil si; vi droppet julegavene og vekslet dem inn i det å være sammen og for første gang feire jul utenfor Norge. Det var spesielt og veldig fint!

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2024?

– At Elisabeth Strout kommer kommer til Lillehammer!

– Hvis du kunne satt en bok på pensum i norske skoler i 2023, hvilken ville det vært?



– Da vi var yngre av Oliver Lovrenski.

– Har du et nyttårsønske på vegne av Kultur-Norge?



– Adventstiden preges av at Jon Fosse får Nobelprisen i litteratur og norsk litteratur feires hjemme og internasjonalt. Parallelt viser den ferske PISA-undersøkelsen at norske 15-åringer leser dårligere enn de gjorde for 5 år siden.

Skal vi klare å snu lesekrisen hjelper det lite at Regjeringen fjerner statlige midler fra oss som jobber for å fremme lesing og interesse for bøker. Da trenger vi at hele feltet drar sammen, bibliotek og skolebibliotek, litteraturorganisasjoner og lærere, litteraturhus og litteraturfestivaler.

Litteraturfestivaler og litteraturhus, geografisk spredd over hele Norge, står klare til å bidra til et nasjonalt leseløft gjennom et tusentalls arrangementer og kontakt med mange hundre tusen lesere. Vi vil bidra til at formidlingen til barn og unge blir spredd i hele landet og holder et høyt nivå.

Regjeringen har dårlig tid, men kan ennå rekke å følge opp løftene sine om å styrke litteraturformidling før julen ringes inn. Og om den tidsplanen sprekker må det skje i løpet av 2024!

Som Margaret Atwood sa:

Hvis det ikke er noen unge som leser og skriver er det snart heller ingen gamle. Da vil lesingen være død og demokratiet vil være dødt også.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?



Karl-Bertil Jonssons jul.