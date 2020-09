Historisk maltesisk

Hagen Agency har sikret en aldri så liten milepæl: Kari Smeland blir første norske forfatter utgitt på maltesisk.

Sist uke utkom Kari Smelands barneroman Familien Kråkestup og nyset i nabohuset på maltesisk. Dermed skrev Smeland et lite stykke norsk litteraturhistorie:

– Det er første gang en norsk bok blir oversatt til dette språket, kan litterær agent Eirin Hagen berette. – Malta har to offisielle språk, engelsk og maltesisk. Mange voksne og barn foretrekker å lese på engelsk, noe som ytterligere begrenser et allerede lite publikum for bøker på maltesisk. Minst nitti prosent av bokhandlene forsynes av engelskspråklig import. Finnes det først en engelsk utgave, som for eksempel Harry Potter-serien, har ikke den noe marked på maltetisk. I Kari Smelands tilfelle var det altså en fordel at hennes roman ikke var utgitt i England. Forlagsstandene på festivalen bød på både maltesiske og engelske utgivelser. Man gjør seg naturlig nok sine tanker når det gjelder et lite språk som blir truet av et verdensspråk. Jeg synes det er ekstra flott at Smelands roman er skrevet på nynorsk. Og nå altså – tilgjengelig på maltetisk.

«Elsket boken»

Familien Kråkestup og nyset i nabohuset ble lansert på norsk på Samlaget i 2014, og er senere også utgitt på tsjekkisk, dansk, tyrkisk, fransk og tysk.

Malta-salget var et resultat av at Eirin Hagen og hennes Hagen Agency var på plass under bokfestivalen i Valletta i 2017. Der fikk hun etter hvert napp hos det største og mest prisvinnende forlaget på øystaten, Merlin Publishers:

«Jeg elsket boken med det samme. Den var litt sær, annerledes enn maltesisk skjønnlitteratur og dertil humoristisk. Jeg syntes det ville være interessant å introdusere en norsk forfatter for maltesiske barn», var tilbakemeldingen fra forlegger Chris Gruppetta.

Ufrivillig bildedeling

Bokfestivalen på Malta har vært arrangert siden 1979, hovedsakelig for det maltesiske hjemmepublikummet. Det er 10-12 forlag på Malta, de fleste utgir tekstbøker for skoler. Det er i tillegg et betydelig marked for det de kaller ‘Melitensia’ eller coffee table-books, innbundet og gjennomillustrert som viser maltesisk historie eller kultur.

– Ellers er bokhøsten så langt preget av flere gode rettighetssalg av barne- og ungdomsbøker, kan Eirin Hagen berette. Hun trekker blant annet frem Sigrid Agnethe Hansens ungdomsroman Ser du dette? om det aktuelle temaet ufrivillig bildedeling på nettet.

– Boken har fått flotte anmeldelser i NRK og Aftenposten. Rettighetene er solgt til Danmark og Sør-Korea, og en rekke andre land vurderer utgivelse. Det samme gjelder Frode Grytten og Mari Kanstad Johnsens bildebok Leggetid, som også er solgt til Danmark og Sør-Korea. Suksessen med Lars Mæhle og Lars Rudebjers serie «Dinosaurgjengen» fortsetter. Det er nå fem titler i serien, som er solgt til ni land. Sist ute var Indonesia. Det tilhører sjeldenhetene at norske bokrettigheter blir solgt til dette landet, sier Eirin Hagen.

(Hovedfoto av Kari Smeland: Tove K. Breistein)