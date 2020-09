Øst for Flåklypa

Jo Nesbøs nye, Hole-løse murstein har fått hard medfart hos flere anmeldere. Og toppkarakter hos andre. Denne leser heller mot den siste gruppen.

For det er en herlig høk-over-høk-historie den rutinerte fortelleren har kokt sammen her. Med en særdeles handlekraftig hovedperson, en bror som trenger både hjelp og juling, en bygd som ikke akkurat ligger øst for Eden, men som har en touch av både Twin Peaks og Flåklypa. Med et kongerike oppe i fjellet der familien Opgard holder sammen i en evig kamp mot røkla nede i dalen. Det hele fortalt av den ganske pålitelige fortelleren Roy Calvin Opgard, i et språk som gir i alle fall denne leser assosiasjoner til noen av Dag Solstads fortellere fra sytti og åttitallet. Men temaet er både bibelsk og Steinbeck’sk. To brødre, den yngste sågar bærer av mellomnavnet Abel, er forbundet i en evig symbiose, preget av store doser kjærlighet og litt mindre doser hat.

Jo Nesbø:

Kongeriket

Krim/spenning

Aschehoug

631 sider

Ved romanens begynnelse kommer lillebror Carl hjem fra suksess i Amerika til fjellgården i den fiktive bygda Os, ikke så veldig langt fra Notodden. Der bor storebror Roy, og der har brødrene vokst opp, sterkt knyttet til hverandre, sammen mot den brutale faren og ettergivende moren. Og rett ved gården, som på sin side gir sterke assosiasjoner til Reodor Felgens bolig i Flåklypa Grand Prix, er Geitesvingen, som opptil flere bilister ikke har klart, med det resultat at de styrter utfor stupet til den sikre død i Huken nedenfor. Dette har skjedd med Roy og Carls foreldre, og vi røper neppe for mye når vi antyder at det vil skje igjen.

Gamle spøkelser

Ved romanens begynnelse driver Roy bensinstasjonen i bygda, som trues av at riksveien skal legges utenom, noe som betyr sikker død for både stasjonen og bygda for øvrig. Hvis da ikke …

For redningen kommer i form av Carl, som altså har slått seg opp i Amerika og kommer hjem med ambisiøs arkitekthustru og planer for et spahotell på fjellet bak Opgard. Snart er hele samfunnet i fyr og flamme … nesten bokstavelig talt.

Og så begynner gamle spøkelser å dukke opp. Foreldrene, en død lensmann, en innflytelsesrik gammelordfører, en bruktbilselger, en forsmådd ungdomskjæreste og minst én overgriper. Ispedd nye spøkelser, som en sladrekjerring med frisørsalong, en sjalu avisredaktør, en dansk, nærmest parodisk torpedo, en ny lensmann (sønn av den avdøde) og ikke minst Carls karibiske, overambisiøse og sensuelle hustru Shannon.

Kjente temaer

Boken er på 631 sider, og vi skal gjennom mye vold, svik og elskov, alt fortalt av bensinstasjonsinnehaver, bror, slåsskjempe og elsker, Roy Calvin Opgard. Og vi skal gjennom flere kjente Nesbø-temaer. Ikke så mye musikk som vanlig, men J.J. Cales «Naturally» surrer og går i Roys CD-spiller i bilen. Og det er mye biler, familiens mytiske gamle Cadillac går igjen, likeså en gammel Buick, en mystisk Audi dukker opp, en torpedo-Jaguar og sågar en triviell Subaru. Det er detaljerte skildringer av ganske spesielle drap og bli-kvitt-liket-situasjoner. Det er dødelig kjærlighet og begjær. Det er falne kvinner og kåte menn. Og omvendt. Ingen rødstruper, men heiloer, boltiter og masse andre fugler. Det er noe med godt voksne menn og fugler …

I Bibelen er det Kain som er skurken. I Karl Ove Knausgårds En tid for alt er det Abel som er mest ufordragelig og trigger Kain til brodermord. Hvordan det går med denne utgaven av Kain og Abel, unnskyld Roy Calvin og Carl Abel, skal ikke røpes, men tvisten på slutten fikk i alle fall denne leseren til å smile og nikke anerkjennende, selv om det ikke akkurat er noen forbilder vi snakker om her.

Summa summarum: En mørk, sterk bygdekrim om familiehemmeligheter, dødelig kjærlighet, sterkt samhold og brå død. Vi elsker Harry Hole, men pokker heller: Vår fremste krimforfatter har så mye mer på lager. Good stuff.

ATLE NIELSEN

(Forfatterfoto: Stian Broch)