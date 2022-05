Historisk julehefte-samarbeid

To av landets eldste organisasjoner inngår samarbeid om utgivelse av litterært julehefte.

Ute skinner tidlig sommersol, og jula synes å være en fjern foreteelse. Likevel: To av landets eldste organisasjoner har nå inngått samarbeid om utgivelse av julehefte. Bibelselskapets forlag Verbum og NMS (Det Norske Misjonsselskap) skal sammen utgi I de dager.

– Vi er meget fornøyde med den avtalen vi har fått til. Gjennom dette samarbeidet vil dette julehefte kunne nå ut til mange flere, sier informasjonsleder Martin Eikeland i NMS.

Han var redaktør for den første utgaven av I de dager, og det er en rolle han også skal ha i det nye samarbeidet.

Litterært julehefte

I de dager er et litterært julehefte som NMS utgav alene i for første gang i fjor. Utgivelsen ble en suksess for landets eldste misjonsorganisasjon, og med et opplag på 10 000 fikk NMS et fint overskudd fra utgivelsen. Imidlertid skorter det litt på kompetansen, ifølge NMS selv:

– Siden vi ikke har forlagserfaring, var vi temmelig ukjente med hvordan vi skulle selge et slikt produkt. Derfor satset vi hovedsakelig på vårt interne marked, altså de medlemmer og foreninger som NMS har. Men vi forsøkte oss bare i liten grad på salg hos bokhandlere. Vi tror det er et marked for dette juleheftet langt utenfor NMS og de menighetene vi har i våre nettverk, sier Eikeland.

– Perfekt for oss

For salgs- og markedssjef Fredrik Berentsen i Bibelselskapet Verbum er timingen god: Han forteller at forlaget jobbet med planer for utgivelser knyttet til de store kristne høytidene da henvendelse om et samarbeid med NMS kom.

– Vi ønsker oss et julehefte av høy kvalitet. I de dager har de litterære, kunstneriske og grafiske kvaliteter som vi ser etter, samtidig som det har en profil som er interessert for mange. Derfor er dette perfekt produkt for oss. Bibelselskapet har en oppgave og en forpliktelse til å utgi godt lesestoff som kan brukes rundt høytidene. Vi er interessert i å tilby landets bokhandlere et kvalitetsprodukt som viser vei inn i julens mysterier, sier Berentsen.

Hoem og Henriksen

Bidragsytere i debututgivelsen i fjor var blant annet Edvard Hoem, Selma Lønning Aarø, Eivind Skeie, Terje Dragseth, Levi Henriksen, Laura Djupvik og Bjørn Sortland. Barbro Raen Thomassen hadde ansvar for den kunstneriske utformingen. Anne Kristin Aasmundtveit var litterær redaktør.

Martin Eikeland forteller at arbeidet med 2022-utgaven allerede er kommet langt. Med stolthet nevner han noen av bidragsyterne som skal levere tekster til årets utgave: Jon Fosse, Tove Nilsen, Edvard Hoem og Levi Henriksen. I tillegg har Eaterine Kire, indisk fribyforfatter, bosatt i Tromsø, allerede levert en novelle.

Vender blikket ut

– NMS er landets eldste misjonsorganisasjon. Vi står i en tradisjon der vi alltid har blikket vendt ut av landet. At vi har en indisk forfatter, sier noe om vår identitet. Når vi i tillegg får en julebetraktning skrevet av Anatoliy Raychynets, assisterende generalsekretær i det ukrainske bibelselskapet, får vi uten tvil igjen et julehefte som setter oss inn i en verdensvid sammenheng, sier Eikeland.

Verken Bibelselskapet eller NMS ønsker å opplyse om beløp eller forventet opplagstall for «I de dager», men begge parter har tro på at salget og overskuddet skal bli godt.

– Vi utgir primært dette heftet for å løfte fram julens budskap, men vi er takknemlige for at dette også kan gi et økonomisk overskudd. Gjennom samarbeidet med Verbum kan både kvaliteten, rekkevidden og salget øke, sier Martin Eikeland.

Og kanskje stopper ikke samarbeidet med dette. NMS og Verbum har blant annet en intensjon om å se på andre fellesprosjekter, blant annet et påskemagasin.