Hilde Rød-Larsen klager VG inn til PFU

Forfatteren Hilde Rød-Larsen føler seg ført bak lyset av VG og klager avisa inn til Pressens Faglige Utvalg.

Forfatteren ble intervjuet i VG etter at hun ga ut en bok med anklager mot en kjent psykiater. Rød-Larsen klager VG inn for brudd på Vær Varsom-platens punkter om premiss for intervju og en hensynsfull arbeidsprosess, melder Medier24.

Forfatteren skriver i klagen at hun fikk vite at VG jobbet med en sak om flere kvinner som rettet anklager mot psykiateren.

– Jeg sa at hvis jeg kunne bidra til å gjøre det lettere for dem, kunne jeg gå først, men jeg understreket at det var helt avgjørende for meg at jeg ikke ble stående alene som eneste case, skriver Rød-Larsen i klagen.

Hun påpeker at sakene om de andre kvinnene ikke ble publisert før flere uker etter saken om henne. Det er i strid med beskjeden hun fikk fra VG, sier hun.

– Jeg ga VG tillatelse til å publisere saken min på feil premisser, skriver hun.

VG skriver i et tilsvar at de roser Rød-Larsen for å stå fram, men at de ikke kunne love henne når eller om historiene til de andre kunne publiseres.