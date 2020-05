Her får hun Bjørnsonprisen

Maja Lunde er mottaker av årets Bjørnsonpris og foredraget er spilt inn og sendes på NRK neste uke.

Hans Tarjei Skaare fra Nansenskolen på Lillehammer går rundt langs Akerselva i alpelue. Et team fra Den norske filmskolen har satt opp et kamera. Gjengen fra Oslo Literary Agency sirkler rundt på korrekt avstand. Så kommer Maja Lunde seilende inn i bildet på en sykkel.

– Jeg har fått bokhandlerpris og den var så tung at den holdt på å glippe. Denne har sympatisk vekt, sier hun etter å ha blitt overlevert statuett, blomster og diplom, men det er noe langt mer alvorlig hun vil kvittere om i sitt foredrag, som er selve takketalen.

– Det handler om litteraturens rolle i møte med klimakrisen og jeg spinner foredraget rundt fire datoer i vår som ble viktige for meg. Selvsagt kommer jeg også inn på coronasituasjonen, sier Lunde.

«Jeg blafrer fra et dokument til et annet, fra et teaterstykke jeg skriver på, til romanen jeg forsøker å komme i gang med. Nettavisene tar meg hele tiden, og det hjelper ikke å skru av internett på pc’en, for jeg griper bare etter mobilen. Det er umulig for meg å la den ligge, det er som om den er en del av meg, en navlestreng, min livline til verden, og den forer meg med næring jeg bør ha, råd og pålegg fra

helsemyndighetene. Men den forer meg også med redsel.», skriver hun blant annet i foredraget og takketalen.

Den sendes på NRK fredag 29. mai.