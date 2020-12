Her er Lisas favoritter

Lisa Aisato går fra suksess til suksess. Men hvilke er hennes favoritter ellers i bokbunken?

De siste årene har knapt vært til å tro for Lisa Aisato. Snøsøsteren, i kompaniskap med Maja Lunde, er en av de største norske salgssuksessene i nyere tid – og i år følger de opp med Solvokteren. I fjor ble Lisas egen Livet – illustrert en av de absolutte bestselgerne. Det har også Linn Skåbers Til ungdommen og Til de voksne blitt, med Lisa som illustratør.

Blå sommerbok

– Solvokteren har fått en veldig fin mottagelse, så det var godt å puste ut etter den femmeren i Dagbladet, og overskriften «Lett å elske» i VG. Man skal ikke egentlig bry seg så mye om hva kritikerene mener, men det har litt å si for at folk skal gidde å sjekke ut boka, så da er det alltid godt å få noen rosende ord. Ellers har jeg fått mange fine tilbakemeldinger fra folk i innboksen, det varmer enda mer enn gode kritikker. Det er fint å ha andre bok i kvartetten ute. Jeg gleder meg til å se alle de fire i bokhylla, sier Lisa Aisato, og legger til: Vi følger årstidene. Vi begynte med den røde vinterboka, i år kom den grønne vårboka, så da blir neste en blå sommerbok, og den siste blir en gul eller oransje høstbok. Og ja, vi har allerede begynt å drodle på sommerboka som kommer i 2022.

Varm og frisk

– Hvilke tre barnebøker har vært dine favoritter i 2020?

– Er det å banne i kjerka å si at jeg dessverre ikke har lest så mange barnebøker utgitt i 2020? Jeg tror den eneste er Julian er havfrue. Den var varm og frisk, og jeg likte tegningene godt. Jeg leser mye for barna mine, men i år har vi brukt mye tid på å lese den første boka i Ringenes Herre-trilogien. Så leste vi Johan Egerkrans Norrøn Gudelære fra 2017, (så måtte vi ha noe litt mer lettbent) og er nå i gang med Maja Lundes serie om Verdens kuleste gjeng. Den slår veldig an og vi ler masse. Ellers har jeg lyst til å sjekke ut Hør her’a av Gulraiz Sharif, og en billedbok – ikke en barnebok – jeg er veldig spent på er min favorittillustratør Rebecca Dautremeres illustrerte utgave av Steinbecks Om mus og menn.