Her er guttenes krav for å lese

Tredve gutter fra Lillehammer har gitt forfatter Arne Svingen og bok-Norge klar beskjed: Dette må til for at vi skal lese!

Arne Svingen hadde under litteraturfestivalen Pegasus en totimers workshop sammen med 30 tiendeklassegutter fra Lillehammer om temaet gutter og lesing. Festivalen arrangeres denne uken og Her kan du se hele Pegasus-programmet

– Kun én av elevene oppfattet seg som en leser, noen leste litt og de absolutt fleste leste aldri bøker. De fleste hadde heller ikke noen planer om å lese bøker noen gang igjen. Derfor var det fint at de ville sette opp en liste likevel. Jeg ga veldig få føringer. Dette er guttenes liste, sier Arne Svingen, forfatteren med over 100 bøker (!) bak seg og flere tusen skolebesøk.

– Jeg måtte forklare hva en cliffhanger er, men punktet med biblioteket kom de opp med helt på egen hånd.

– Du pleier å si at aldersgruppetenkingen omkring bøker kan begrense siden guttene ofte spiller spill med langt høyere aldersgrenser?

– Ja, det er mange portvoktere i form av foreldre, besteforeldre, som jo kjøper bøkene til dem. Formidlerne, bibliotekarene og lærerne vil ofte at barna skal lese bredt, men foreldre og besteforeldre kommer ofte med klassikere eller for tilfeldige og for barnslige bøker. Jeg ser det på de skumle bokseriene mine. Utenlandstallene er gode, men her i Norge er ikke dette bøkene som selger best, forteller Arne Svingen.

Så hva skal til for at flere gutter leser bøker? Etter store diskusjoner kom guttene opp med ti punkter som de mente skulle til om gutter skal lese flere bøker. Her er de:

1. Vi trenger flere bøker med handlingsdrevne historier og som ikke er for lange.

2. Boka må fenge leseren fra første kapittel.

3. Hovedpersonen bør være en gutt.

4. Hovedpersonen bør ha en spennende hemmelighet.

5. Omslaget må stemme med innholdet.

6. Vi trenger en cliffhanger i baksideteksten.

7. Anbefalinger av bøker må være rettet mot den enkeltes interesser og personlighet.

8. På skolen må vi ha mer frivillig lesing uten oppgaver knyttet til lesingen.

9. Skriftlige skoleoppgaver om bøker ødelegger for litteraturen.

10. Skolen må slutte å ha et forjævlig skolebibliotek.

– Hvis du skulle velge det viktigste punktet, Arne Svingen?

– Da velger jeg det som har med frivillighet og skolen å gjøre. Guttene syntes det var så viktig at det ble to punkter, punkt åtte og ni.