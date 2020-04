Her er de glade labyrint-vinnerne

– Vi storkoste oss med oppgavene, sier kvartetten i Heinz bokklubb. Men Carl Frode Tiller og Namsos satt langt inne.

– Det er skikkelig stas å ha vunnet. Takk for påskens morsomste oppgaver. Vi har storkost oss med å løse labyrinten, og vi håper virkelig dere gjør det til en tradisjon!

Det er den glade tilbakemeldingen fra vinnerne av årets litterære påskelabyrint: Anne Rina, Grethe, Lene og Vibeke i Heinz bokklubb. Klubben ble stiftet av fire damer fra Lillestrøm og Kjeller for drøyt ti år siden, og møttes opprinnelig fordi sønnene deres begynte i samme førsteklasse på barneskolen og spilte på samme fotballag.

Ketchup-effekten

– Vi tilbragte mange timer på sidelinjen på cuper og kamper, og fant tonen så godt at vi begynte å møtes også uten barna, noe som etter hvert ledet til ideen om en bokklubb. Det fulle navnet på klubben er faktisk opprinnelig «Heinz – The Still Thirtysomething Book Club». Problemet er bare at yngstemann fylte førti i fjor høst og eldstemann fyller femti neste år, så vi tenker at det nok er på tide å droppe tillegget og bare kalle oss Heinz fremover, forteller Vibeke. – Heinz viser for øvrig til hvordan den sosiale kontakten i gruppa er – det er ingenting, ingenting, ingenting over lang lang tid – og så er det plutselig alt på en gang på kort tid; skravling, meldinger, middager, frokost og alt på en gang. Litt som Heinz ketchup på glassflaske, i grunnen ….

Lutefisk og sjampis

– Den aller første boken vi leste i klubben var Guernsey forening for litteratur og potetskrellpai, og lenge planla vi å spare opp penger til å reise på jentetur til Guernsey. Men den siste tiden har vi åpnet opp for andre reisemål, så vi får se hvor turen går når samfunnet igjen kommer tilbake til normalen – forhåpentligvis får vi det til i løpet av våren 2021.

Men det er slett ikke potetskrellpai som står på menyen når gjengen avholder sine årlige julebord:

– I 2020 har vi 10-årsjubileum for julebordene våre. Menyen er alltid den samme; lutefisk og sjampanje.

Redaksjonen skylder å gjøre oppmerksom på at bildet øverst i saken er tatt nettopp fra Heinz’ ferskeste julebord, før coronaens inntog.

Omveier til Davids by

– En av oss oppdaget reiselabyrinten 2. påskedag. Da hadde vi i Heinz allerede avtalt en virtuell quizkveld, så etter at to runder kahoot var unnagjort gikk vi løs på labyrinten, noe som umiddelbart vekket langt mer iver enn quizen. Noen av oppgavene klarte vi ganske lett, og vi løste vel rundt ti oppgaver på kvelden 2. påskedag. Så hadde vi en ny runde på videocall neste kveld, der vi gikk gjennom ulike forslag for de resterende oppgavene. Da hadde noen av oss vært oppe til langt på natt, fordi de ikke klarte å legge dem vekk, forteller Vibeke, og legger til: – Oppgaven vi vel brukte aller lengst tid på å løse var den om Davids by og EUs første nordmann, Carl Frode Tiller. Der var vi innom både det ene og det andre og brukte lang tid på å komme frem. Generelt var vi veldig imponert over alle de små detaljene i oppgavene, som gjorde at det ikke bare var gøy å komme frem til svaret, men også til alle ledetrådene som lå skjult i teksten.

Oppgaver og fasit på årets litterære påskelabyrint finner du her. Ønsker du å forsøke deg uten fasit – gå hit.

Niemi og Knausgård

Hovedpremien er en boksjekk til en verdi av 1500 kroner. Og Heinz-kvartetten har noen ideer om hva premiepengene kan bli brukt til:

– Bøkene som er øverst på ønskelista er blant annet Koke bjørn av Mikael Niemi, Den tause pasienten av Alex Michaelides, Oktoberbarn av Linda Knausgård og Forventning av Anna Hope. I tillegg ble vi inspirert til gjenlesing av både Wassmo, Tiller og andre av labyrintrunden.

Vi i BOK365 lovet også en ekstrapremie, en boksjekk til verdi av 500 kroner, hvor alle innsendere fikk være med i trekningen, også de som ikke hadde full pott. Vinneren av denne er et navn mange boklesere vil dra kjensel på: Bjørn F. Rørvik, mannen bak noen av vår tids meste leste norske barnebøker – om Bukkene Bruse. I rettferdighetens navn skylder vi her å gjøre oppmerksom på at også Bjørn hadde full pott. Imponerende!

Gratulerer til vinnerne og takk for formidabel innsats fra alle dyktige labyrint-løsere i vårt langstrakte land!