Lanserer pensjonsløsning for forfattere

Forfatterforbundet lanserer i samarbeid med Sparebank1 Forsikring en egen pensjonsportal, spesialtilpasset forfattere. Ordningen har også en tilknyttet rådgivningstjeneste. Forfatterforbundet er det første forbundet i LO-familien med en slik portal for selvstendig næringsdrivende.

– Forfattere flest er dårlig stilt når det gjelder pensjon, sier leder i Forfatterforbundet, Eystein Hanssen. – Derfor er dette en høyt prioritert sak for oss.

Her finner du Forfatterforbundets pensjonsportal.

Åse Blomkvist i Sparebank 1 Forsikring forklarer at ansatte i privat og offentlig sektor får tilleggssparing til sin fremtidige pensjon ved at arbeidsgiver må sette av et tillegg til lønnen som tjenestepensjon.

Selv om alderspensjonen fra NAV er grunnmuren i pensjonen din, er tjenestepensjonen svært viktig for å trygge at du som alderspensjonist kan ha en normal økonomisk levestandard og slippe framtidig fattigdom.

– Som selvstendig næringsdrivende har du ansvaret for sparing til tjenestepensjon selv, understreker Blomkvist. – Å spare til pensjon er å sette av inntekt til deg selv i fremtiden.

Ordning som treffer alle

Forfattere og andre kunstnere er selvstendig næringsdrivende. De har gjerne en lappeteppeøkonomi. På det norske kunstnerfeltet er det blant annet et fokus på at Statens kunstnerstipend (SKS) fra staten skal utløse tjenestepensjon.

– Tjenestepensjon på SKS er greit nok, men vil kun treffe noen få, sier Hanssen. – Jeg mener at det viktige er at forfattere og andre kunstnere får tilgang på gode ordninger som treffer bredest mulig. Derfor legger vi vekt på at tilbudet gjennom vår portal er utformet slik at det kan tilpasses alle.

Løsningen Forfatterforbundet har satt opp i samarbeid med Sparebank1 Forsikring, gjør det i følge forbundet enkelt for alle som er medlemmer å velge den pensjonsspareformen som passer dem best. Samtidig får medlemmer i Forfatterforbundet tilgang på en egen rådgivningstjeneste.

– Pensjon er komplisert. Derfor er vi svært fornøyde med at vi nå kan tilby våre medlemmer mulighet for profesjonell veiledning, sier Hanssen.