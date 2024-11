NTNUs Litteraturpris til Brubakk og Merakerås

Trondheimsforfattere vant pris for boka «Moria - på innsiden av Europas største flyktningleir».

“Et verk som omhandler et av de mest dramatiske kapitlene i den moderne verdenshistorien, et kapittel som blir skrevet her og nå (…) Det er et engasjert og engasjerende verk som samtidig er lettlest, opplysende og forklarende” heter det blant annet i juryens begrunnelse for at Katrin Glatz Brubakk og Guro Kulset Merakerås skulle vinne årets NTNU Litteraturpris.

Denne prisen, på 20 000 kr, deles ut årlig, og deles vekselvis ut til sakprosa og skjønnlitteratur av nålevende forfattere med tilknytning til Trøndelag. Fjorårets vinner var Carl Frode Tiller.

Årets vinnerbok gir et unikt innblikk i livet i flyktningleiren Moria, der barnepsykolog og feltarbeider for Leger Uten Grenser, Katrin Glatz Brubakk har jobbet i mange år. Hennes møter med flyktninger på Europas yttergrenser ble til bok i samarbeid med journalist Guro Kulset Merakerås. Den ble utgitt på Forlaget Press.

– Det verste som kan skje, er at de blir glemt

– Jeg ble veldig glad og stolt da vi fikk beskjed om at vi var på kortlista, men avskrev oppriktig enhver mulighet for å vinne da jeg så hvilke andre bøker som sto der. Så nå er jeg ordentlig overraska og skikkelig stolt, sier Guro Kulset Merakerås.

– Prisen er ikke bare er en anerkjennelse for formidlingsarbeid i bokform, oppmerksomheten er også viktig for saken. Det verste som kan skje med menneskene i Moria og andre leire, er at de blir glemt og at vi ikke lenger bryr oss om hvordan de behandles. I dag ser vi kriminalisering av hjelpere og pressefolk og leirene blir stengt for innsyn. Det kan se ut som politikerne vil at vi skal glemme flyktningene på Europas yttergrenser og slutte å bry oss. Denne prisen er med på å løfte tema frem igjen. For dette er en problemstilling som ikke blir borte: så lenge det bombes vil folk flykte, sier Katrin Glatz Brubakk:

Juryen opplyser at de valgte ut 40 av de nominerte bøkene til lesing, før de landet på ei kortliste med fem utgivelser.

– Dette er et sakprosaverk som får oss til å rette blikket mot tragedier som skjer rundt oss i verden, selv om vi ofte har lyst til å se bort og leve vårt trygge privilegerte liv i det trygge privilegerte landet vårt. Moria – På innsiden av Europas største flyktningleir får oss til å se, forstå, og ta ansvar. I dag trenger vi slike bøker mer enn noen gang før, sier juryleder Karolina Drozdowska, førsteamanuensis på Institutt for språk og litteratur ved NTNU.

Juryen har i tillegg bestått av Siri Aurland Bredesen, avdelingsleiar hos Norsk Forfattersentrum Midt-Norge, Nora Berg Markussen, ph.d.-stipendiat ved NTNU, Arve Hjelset, Professor Institutt for sosiologi og statsvitskap ved NTNU og Aja Bugge, dagleg leiar ved Litteraturhuset i Trondheim.