Heivoll feirer 20 år som forfatter

Det markerer han med å slippe en ny roman.

– Den røde tråden i min skriving er kanskje at jeg alltid har overrasket meg selv. Hver bok har blitt annerledes enn det jeg trodde på forhånd. Det er alltid en balanse mellom å vite eksakt hvor man skal, og samtidig være åpen for at alt kan bli annerledes.

I disse dager slipper han romanen Dine ord som tematiserer en forfatters skriveprosess, gjennom en annerledes kjærlighetshistorie. Her skriver han om en forfatter som er blind.

– Tidligere har hans kone skrevet for ham, men denne gangen har han engasjert en sekretær. Boken kretser om disse to, forklarer forfatteren

Basert på virkelig person

Heivoll forteller at historien er inspirert av en virkelig, blind forfatter – den i dag nesten glemte Einar Spang.

– Men min bok handler på ingen måte om ham. Det er en tekst som er veldig nær, konkret og realistisk, og som samtidig nærmer seg allegorien. Den kretser rundt hva det vil si å fortelle. Om den forløsende makten som finnes i fortellingen. Og ikke minst: Konsekvensene av å ikke kunne fortelle. For å kunne fortelle må man famle og samtidig være ytterst presis. Man må være både blind og seende.

– Tvilen er en gave

På spørsmål om hvordan veien ser ut videre for ham selv, som forfatter, svarer Heivoll:

– Det er en lykke å ha et arbeid tett forbundet med ens egne evner, interesser og fascinasjoner. Samtidig lever man uten sikkerhetsnett. Det er ingen overdrivelse å si at jeg nesten hver dag i tjue år har tvilt på om jeg kan fortsette å skrive. Man vet ikke om det kommer en ny idé, eller om man har et språk som kan forløse den.

– Men tvilen er også en gave. Tvilen er både en gift og en gave, slik det står i årets roman. Så jeg håper jeg beholder tvilen i årene som kommer.

Gaute Heivoll debuterte i 2002 og har siden skrevet både romaner, noveller, dikt og barnebøker. Han har også vunnet en rekke priser, deriblant Brageprisen i 2010 for romanen «Før jeg brenner ned».