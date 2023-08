Heier på sambygding i bokhøsten

DISSE ANBEFALER JEG: – Lars og jeg kommer fra samme bygd, så det har vært utrolig morsomt å følge med på den utrolige suksessen han har oppnådd med sine bøker, sier Susann ved Norli Colosseum.

Susann ved Norli Colosseum har bøkene som definitivt får deg i høststemning – og de er skrevet av britiske forfattere. Men selv gleder hun seg mest til lanseringen av sambygdingens tredje bok.

– Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå?

– Når det er sommer går jeg som regel for litt lettere lesestoff, og det blir ofte mye søte engelsk feelgood og romcom bøker. Things We Never Got Over av Lucy Score, Love, Theoretically av Ali Hazelwood og It Happened One Summer av Tessa Bailey er alle verdt å plukke opp dersom man vil ha en lettlest bok å kose seg med. Nå som det går mot høst og kalde, mørke kvelder kan jeg anbefale å lese And Then There Were None som er en klassiker fra Agatha Christie og fantasyserien Serpent & Dove av Shelby Mahurin. Disse vil garantert få deg i høststemning.

– Hvilken bok gleder du deg mest til denne høsten?

– Den boka jeg gleder meg mest til i høst er helt klart Lars Mytting sin siste bok, Skråpånatta. Lars og jeg kommer fra samme bygd, så det har vært utrolig morsomt å følge med på den utrolige suksessen han har oppnådd med sine bøker. Nå gleder jeg meg veldig til boklanseringen av hans siste bok i Hekne-serien. Heia Lars!

– Hvilken bok er den beste du har lest det siste året?

– Fourth Wing av Rebecca Yarros, helt klart! Boken lever opp til hypen, og jeg tror dette kan bli en av høstens store bøker innen fantasy. Hvis du er fan av blant annet Sarah J. Maas bøkene og «enemies to lovers»-tropen, så kan du trygt plukke opp denne boken.