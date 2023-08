Medvind for Trygve Skaug

LYRISK: Lyrikklista for august toppes av to ganger Trygve Skaug.

Fenomenet Trygve Skaug er en fin og varm dikter. Dette har det brede publikum fått med seg. Diktsamlingene til Skaug bidrar til den allmenne interessen for nyere norsk poesi. Kanskje spesielt til litt yngre lesere. På Bokhandlerforeningens lyrikkliste for august topper Trygve Skaug med to samlinger: 50-kubikks hjerte (2015) og Den siste (2017).

Forlegger Kristian N. Harnes i forlaget Koke Bok (*) har jobbet sammen med Skaug siden 2012. Han forteller om en morsom reise: – Trygve hadde vært rundt med diktene til et par større forlag, men ingen nappet. Selv er jeg helst fra musikkbransjen, men tenkte diktene kunne være verdt et forsøk. Nå har vi snart solgt 25.000 av de fire samlingene, 50-kubikks hjerte nærmer seg 10.000, mens Den siste følger hakk i hel.

Slike lyrikktall har vi neppe sett her hjemme siden Rolf Jacobsens dager.

Det bør tillegges at Kulturrådet ikke har bidratt med kjøp av ett eneste eksemplar. Diktsamlinger blir ofte understøttet av innkjøp (800 eks.) til landets bibliotek, men så altså ikke her. Harnes forteller at distribusjonen går via Forlagssentralen, samt eget salg på konserter og arrangement. Halvparten på hver. Enn så lenge har man ikke hatt ressurser til større innsalgsforsøk hos bokhandlerne, men dette vil forlaget steppe opp. Harnes roser i så måte Norli-kjeden som har tatt egne initiativ for å få diktene ut i hyllene.

Den overordnede markedsføringen tar gjerne Skaug – med over 60.000 følgere på Instagram og 20.000 på Facebook – selv seg av.

På spørsmål om hvilket dikt av Skaug vi skal velge til søndagen, vil forleggeren tenke seg om:

– Det er vanskelig å plukke ett dikt. «Supermanndiktet» er en favoritt, men det har du jo brukt i en tidligere artikkel, ser jeg. Trygve er fantastisk på feelgood-dikt, så da tar jeg en annen av klassikerne fra Den siste. Jeg synes han klarer å bygge momentum i dette diktet – setning for setning – til en skikkelig godfølelse.

Du mener livet er en kamp

Du mener livet er en kamp

jeg er enig

men rett som det er

er det hjemmekamp

og vi topper laget

har sola i ryggen

medvind

alle heier på oss