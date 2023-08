– Normalkontrakten tjener kun forlagene

Over halvparten av bøkene «hennes» havnet på bestselgerlistene. Agathe Skappel vil snu opp-ned på den klassiske forlagsmodellen.

– Det er urettferdig at forlagene får alle rettighetene og pengene. Jeg har snudd opp-ned på denne forlagsmodellen. Jeg tar 10 prosent, mens forfatterne sitter igjen med 90 prosent av inntektene og alle rettigheter, sier Agathe Skappel.

Under pandemien startet hun sin egen redaktørvirksomhet, SkappelBooks. Etter 17 år i bokbransjen, mest i Panta forlag, kjente hun at det var på tide med noe nytt – og gjerne noe som utfordret den klassiske forlagsmodellen hun alltid hadde syntes var underlig:

– Jeg tror forfatterne er lei og ønsker en endring. Hvorfor skal de skrive fra seg rettighetene til verk som har kostet dem blod, svette og tårer? I min modell får jeg et forskudd og ti prosent av salget i en treårsperiode. Jeg eier ingenting av forfatternes verk. Og det er slik det burde være.

Så et «hull» i bransjen

– Jeg vil vise at man ikke trenger et forlag i ryggen for å utgi en god bok, sier Skappel. Men samtidig hevder hun å arbeide etter de samme redaksjonelle prinsippene som de største forlagene.

– Det er en myte at selvpublisering er synonymt med dårlig kvalitet. Jeg har mange kriterier for bøkene jeg tar inn, og jeg tilbyr alt det et forlag tilbyr frem til boka er i butikk. Jeg sier også mye nei. Jeg tar for eksempel ikke inn noen med mindre enn 5000 følgere i sosiale medier eller på andre plattformer, eller dersom formilder ikke kan skrive eller tema er spennende nok.

– Hva er forskjellen fra din redaktørvirksomhet til de øvrige norske selvpubliseringsforlagene?

– I selvpublisering er det ikke så ofte noen sier: «Dette manuset er ikke bra nok». Det er nemlig ikke alle bøker som har livets rett, men i selvpubliseringsbransjen fanges de ikke alltid opp. Det fører til at mange bøker bare støver ned på et lager. Jeg liker ikke den utviklingen, og vil heller at selvpublisering skal være en positivt og lønnsomt alternativ, med bøker som har like høy eller høyere kvalitet enn hos forlagene.

Skappel mente hun så en stor mangel i selvpubliseringsbransjen:

– Selvpubliseringsforlagene hjelper som regel ikke bøkene inn i bokhandel. Jeg holder derimot egne bokråd, og arbeider for å få bøkene mine inn sentralt i både Norli og Ark. Dette siste steget inn i butikkhyllene er avgjørende for om boken blir en bestselger eller ikke.

Slik fungerer Skappels rigg: Skappels forfattere oppretter egne forlag, mens hun påtar seg jobben som redaktør, prosjektleder og salgsansvarlig inn mot bokhandel. For det estimerer hun en fastpris på rundt 100 000 til 150 000 kroner.

– Ja, det er en stor engangssum, men jeg har også store førsteopplag. Mange av forfatterne er i break-even rett etter forhåndssalget. Dessuten får jeg ikke prosent av hva de selger privat, kun det jeg selger inn i bokråd og til Bladcentralen.

– Ikke siste utvei – et førstevalg

Hittil har Agathe hjulpet 19 bøker ut i verden – hvor av 11 har funnet veien inn på bestselgerlistene. I skrivende stund ligger blant andre Mariann Deilas Robust på andreplass på Norlis bestselgerlister, og fjerdeplass på Boklista.

– Normalkontrakten tjener kun forlagene. For de forfatterne som kommer til meg handler det ikke bare om at de kan tjene mer penger per bok, men de syns ikke det lokker å skrive vekk rettighetene til livsverkene sine. Hvis du eksempelvis har 100 000 følgere på sosiale medier, må du ikke finne på å gå til et forlag!

Skappel har ambisjon om å utgi rundt 12 bøker i året. Men hun er også tydelig på hvilke områder hun ikke kan hjelpe forfatterne:

– Jeg skal ikke markedsføre bøkene eller selge dem til utlandet. Sistnevnte er derimot et mål på sikt, sier Skappel, og legger til:

– Men jeg er ikke kategorisk imot forlag, altså. Vi trenger alle aktørene på markedet, men jeg mener det er sunt med flere alternative utgivelsesmetoder for forfatterne der ute. Dersom jeg eksempelvis får et prosjekt jeg ser vil ha godt av et større apparat i ryggen, anbefaler jeg gjerne forlag jeg tror vil kle prosjektet bedre enn selvpublisering.

– Hva er ambisjonene dine?

– Jeg vil bli en av Norges beste redaktører. Og så vil jeg fortsette å vise at selvpublisering ikke lenger er siste utvei, men at stadig flere heller anser det som et førstevalg!, sier Skappel – som er fullbooket frem til mars neste år.